إبراهيم نجم: ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات على الفتوى ونعمل على إعداد خارطة طريق لمواجهتها
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكدس آلاف الشاحنات في رفح والاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يتواصل تكدس آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الإنسانية في الجانب المصري من معبر رفح، في ظل استمرار العراقيل الإسرائيلية التي تعيق دخول الإغاثة إلى قطاع غزة، وسط تفاقم الوضع الإنساني داخل القطاع.

5 آلاف شاحنة تنتظر الدخول

وأكد عبد المنعم إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن نحو 5 آلاف شاحنة محمّلة بالإمدادات تقف حاليًا في المناطق اللوجستية المخصّصة لتنسيق عمليات الإغاثة، بانتظار التصاريح اللازمة للعبور إلى غزة.

وأوضح أن هذه الشاحنات تشمل مواد غذائية وأدوية وخيام إيواء، جرى تجهيزها بدعم من مؤسسات إنسانية مصرية على رأسها الهلال الأحمر.

كرم أبو سالم المنفذ الوحيد بعد تدمير معبر رفح

وأشار المراسل إلى أن الشاحنات التي تُجهز يوميًا تتجه إلى معبر كرم أبو سالم، الذي أصبح المنفذ الوحيد المتاح حاليًا بعد تدمير الاحتلال الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح، مما يزيد من الضغط على عمليات دخول المساعدات.

قافلة جديدة تتحرك وسط قيود مشددة

وقد انطلقت صباح اليوم، قافلة جديدة من أمام بوابة رفح المصرية محمّلة بآلاف السلال الغذائية ومئات الأطنان من المواد الطبية والدقيق، ضمن الجهود المصرية المستمرة لتلبية احتياجات سكان القطاع. ورغم هذه التحركات، لم تنجح سوى عشرات الشاحنات في تفريغ حمولتها داخل غزة قبل أن تعود إلى الجانب المصري، نتيجة العراقيل الإسرائيلية.

الوضع الإنساني يزداد سوءًا

وأفاد المراسل أن هذا البطء في إدخال المساعدات يُفاقم من الأزمة الإنسانية المتصاعدة في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، فيما تتعالى النداءات الدولية للضغط على إسرائيل لفتح ممرات إنسانية آمنة وسريعة تضمن تدفق المساعدات دون تعطيل.

غزة قطاع غزة كرم أبو سالم

بالصور

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة

القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة والقانون الدولي للهجرة

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند في 10 دقائق

طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط
طريقة عمل المهلبية بالحليب وجوز الهند 10 دقائق فقط

القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية و الجامعات لإحدى الوحدات الخاصة البحرية

مصادرة سيارة بلوجر شهير بقيمة 243 مليون دولار..ما السر؟

استون مارتن
استون مارتن
استون مارتن

