سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل دفع الزكاة واجب لشخص عليه قرض من البنك؟.. الإفتاء: يجب توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
انخفاض أسعار السيارات المستعملة بنسبة 15%.. رئيس الرابطة يعلن أخبارا سارة

كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الحالية بين 20 ألفا إلى 350 ألف جنيه، حسب موديل السيارة، وهل هذه الانخفاضات من سعر السيارة الأساسي، أم من الأوفر برايس.


وقال رئيس رابطة تجار السيارات، إن الانخفاض يكون من سعر السيارة الأساسي، وأن الأوفر برايس الذي كان يوضع على السيارات، أصبح غير موجود في مصر، وأنه كان يوضع على أنواع محددة من السيارات، وهي العالية جدا.

وأضاف أسامة أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن السبب في انخفاض أسعار السيارات يرجع لـ توطين صناعة السيارات في مصر، وأنه منذ بداية العام هناك 7 مصانع للسيارات، وهناك زيادة في المعروض، وأن هناك استقرارا في أسعار الدولار نتج عنه استقرار في أسعار السيارات.

ولفت إلى أن مصر أكثر دولة استفادت من الحرب العالمية الثالثة الخاصة بالاقتصاد، فما حصلت عليه من فوائد تجاوز ما حصلت عليه أمريكا والصين.

ولفت إلى أن السيارات الجديدة بها انخفاضات بين 20 لـ 25%، والمستعملة بها انخفاضات بين 10 لـ 15%، وأن هذه الانخفاضات تعود بالنفع على الجميع.

