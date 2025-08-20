انخفاض أسعار السيارات المستعملة بنسبة 15%.. رئيس الرابطة يعلن أخبارا سارة

كشف المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة الحالية بين 20 ألفا إلى 350 ألف جنيه، حسب موديل السيارة، وهل هذه الانخفاضات من سعر السيارة الأساسي، أم من الأوفر برايس.



وقال رئيس رابطة تجار السيارات، إن الانخفاض يكون من سعر السيارة الأساسي، وأن الأوفر برايس الذي كان يوضع على السيارات، أصبح غير موجود في مصر، وأنه كان يوضع على أنواع محددة من السيارات، وهي العالية جدا.

وأضاف أسامة أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن السبب في انخفاض أسعار السيارات يرجع لـ توطين صناعة السيارات في مصر، وأنه منذ بداية العام هناك 7 مصانع للسيارات، وهناك زيادة في المعروض، وأن هناك استقرارا في أسعار الدولار نتج عنه استقرار في أسعار السيارات.

ولفت إلى أن مصر أكثر دولة استفادت من الحرب العالمية الثالثة الخاصة بالاقتصاد، فما حصلت عليه من فوائد تجاوز ما حصلت عليه أمريكا والصين.

ولفت إلى أن السيارات الجديدة بها انخفاضات بين 20 لـ 25%، والمستعملة بها انخفاضات بين 10 لـ 15%، وأن هذه الانخفاضات تعود بالنفع على الجميع.