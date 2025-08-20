قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل تجب الزكاة على من اقترض من البنك؟.. الإفتاء: لابد من توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني ويصعّب الأمور على إنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
عزة عاطف

يشهد السوق المصري للسيارات، طفرة ملحوظة في قطاع السيارات الكهربائية؛ وذلك مع دخول وكلاء العلامات العالمية والصينية بقوة، لتلبية الطلب المتنامي على هذا النوع من المركبات. 

ويأتي ذلك، تماشيًا مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وضمان توفير خدمات ما بعد البيع محليًا.

فيما يلي أبرز الطرازات الكهربائية الجديدة المطروحة رسميًا في مصر وأسعارها ومواصفاتها:

دونج فينج BOX.. الأرخص في فئتها
 

طرحت السيارة الكهربائية دونج فينج BOX لأول مرة في السوق المصري بفئتين:

  • الفئة الأولى: 770 ألف جنيه – مدى سير 330 كيلومترًا للشحنة.
  • الفئة الثانية: 870 ألف جنيه – مدى سير 430 كيلومترًا للشحنة.


وتأتي السيارة ضمن فئة الهاتشباك المدمجة، وتستهدف الباحثين عن وسيلة تنقل اقتصادية داخل المدن.

إم جي MG4.. الأكثر انتشارًا

قدم الوكيل الرسمي، السيارة الكهربائية MG4 موديل 2025؛ بعد تخفيض أسعارها، لتصبح من أرخص الخيارات في مصر:

  • الفئة الأولى Standard: مليون و200 ألف جنيه – بطارية 51 كيلوواط، قوة 168 حصانا، مدى 350 كيلومترًا
     
  • الفئة الثانية: مليون و400 ألف جنيه – مدى أكبر وتجهيزات إضافية.


وتعتمد MG4 على نظام الدفع الخلفي، ما يمنحها ثباتًا أكبر وأداءً رياضيًا نسبيًا مقارنة بمنافسيها.

إكس بينج G9.. SUV فاخرة بتقنيات متقدمة

كشفت “إكس بينج” الصينية، عن سيارتها G9 الكهربائية متعددة الاستخدامات، SUV، بـ 5 فئات مختلفة:

السعر:

يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه

المحرك الأساسي: 

دفع خلفي بقوة 276 حصانا، عزم 430 نيوتن متر، تسارع 0-100 كم في 6.4 ثانية، مدى 460 كيلومترًا.

الفئة الأعلى:

بطارية NMC سعة 98 كيلوواط/ساعة، مدى 570 كيلومترًا.

زيكر Zeekr X.. أداء رياضي وتجهيزات فاخرة

تأتي سيارة Zeekr X الكهربائية في مصر، بخيارين:

  • الدفع الخلفي: محرك واحد بقوة 272 حصان، مدى 560 كيلومترًا، تسارع 0-100 كم خلال 5.8 ثانية.
     
  • الدفع الكلي: محركان بإجمالي 442 حصانًا وعزم 543 نيوتن متر، تسارع 0-100 كم في 3.8 ثانية، بطارية 66 كيلوواط/ساعة بمدى 512 كيلومترًا.

جينيسيس GV60.. الرفاهية الكورية الكهربائية

طرحت علامة جينيسيس الفاخرة، سيارتها الكهربائية الأرخص ضمن عائلتها في مصر، GV60 الكروس أوفر، بـ 3 فئات:

  • Dynamic:
    بسعر 3.500.000 جنيه – دفع ثنائي، بقوة 168 كيلوواط، وعزم 350 نيوتن متر.
     
  • Advanced:
    بسعر 4.100.000 جنيه – دفع كلي، بقوة 234 كيلوواط، وعزم 605 نيوتن متر.
     
  • Performance:
    بسعر 4.950.000 جنيه – دفع كلي عالي الأداء، بقوة 360 كيلوواط، وعزم 700 نيوتن متر.

وبين السيارات الاقتصادية مثل دونج فينج BOX وMG4، والفاخرة عالية الأداء مثل Zeekr X وGenesis GV60، يشهد السوق المصري تدرجًا واسعًا في الأسعار والمواصفات، وهو ما يمنح المستهلك المحلي خيارات متنوعة تتناسب مع ميزانياته المختلفة واحتياجاته، ويعكس في الوقت ذاته التوجه المتسارع نحو التحول الكهربائي.

سيارات كهربائية أسعار السيارات الكهربائية سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي السيارات الكهربائية مصر سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

راشفورد

راشفورد يبدأ مغامرته مع برشلونة.. إشادة بزملائه ورسائل خاصة لباردجي وخوان جارسيا

أديلسون مالاندا

ميدلسبره يضم مالاندا لاعب شارلوت

أتلتيكو مدريد

إصابة لاعب أتلتيكو مدريد قبل مواجهة إلتشي بالدوري الإسباني

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد