بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

يشهد السوق المصري للسيارات، طفرة ملحوظة في قطاع السيارات الكهربائية؛ وذلك مع دخول وكلاء العلامات العالمية والصينية بقوة، لتلبية الطلب المتنامي على هذا النوع من المركبات.

ويأتي ذلك، تماشيًا مع التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة، وضمان توفير خدمات ما بعد البيع محليًا.

فيما يلي أبرز الطرازات الكهربائية الجديدة المطروحة رسميًا في مصر وأسعارها ومواصفاتها:

دونج فينج BOX.. الأرخص في فئتها



طرحت السيارة الكهربائية دونج فينج BOX لأول مرة في السوق المصري بفئتين:

الفئة الأولى: 770 ألف جنيه – مدى سير 330 كيلومترًا للشحنة.

الفئة الثانية: 870 ألف جنيه – مدى سير 430 كيلومترًا للشحنة.



وتأتي السيارة ضمن فئة الهاتشباك المدمجة، وتستهدف الباحثين عن وسيلة تنقل اقتصادية داخل المدن.

إم جي MG4.. الأكثر انتشارًا

قدم الوكيل الرسمي، السيارة الكهربائية MG4 موديل 2025؛ بعد تخفيض أسعارها، لتصبح من أرخص الخيارات في مصر:

الفئة الأولى Standard: مليون و200 ألف جنيه – بطارية 51 كيلوواط، قوة 168 حصانا، مدى 350 كيلومترًا



الفئة الثانية: مليون و400 ألف جنيه – مدى أكبر وتجهيزات إضافية.



وتعتمد MG4 على نظام الدفع الخلفي، ما يمنحها ثباتًا أكبر وأداءً رياضيًا نسبيًا مقارنة بمنافسيها.

إكس بينج G9.. SUV فاخرة بتقنيات متقدمة

كشفت “إكس بينج” الصينية، عن سيارتها G9 الكهربائية متعددة الاستخدامات، SUV، بـ 5 فئات مختلفة:

السعر:

يبدأ من 2 مليون و850 ألف جنيه

المحرك الأساسي:

دفع خلفي بقوة 276 حصانا، عزم 430 نيوتن متر، تسارع 0-100 كم في 6.4 ثانية، مدى 460 كيلومترًا.

الفئة الأعلى:

بطارية NMC سعة 98 كيلوواط/ساعة، مدى 570 كيلومترًا.

زيكر Zeekr X.. أداء رياضي وتجهيزات فاخرة

تأتي سيارة Zeekr X الكهربائية في مصر، بخيارين:

الدفع الخلفي: محرك واحد بقوة 272 حصان، مدى 560 كيلومترًا، تسارع 0-100 كم خلال 5.8 ثانية.



الدفع الكلي: محركان بإجمالي 442 حصانًا وعزم 543 نيوتن متر، تسارع 0-100 كم في 3.8 ثانية، بطارية 66 كيلوواط/ساعة بمدى 512 كيلومترًا.

جينيسيس GV60.. الرفاهية الكورية الكهربائية

طرحت علامة جينيسيس الفاخرة، سيارتها الكهربائية الأرخص ضمن عائلتها في مصر، GV60 الكروس أوفر، بـ 3 فئات:

Dynamic:

بسعر 3.500.000 جنيه – دفع ثنائي، بقوة 168 كيلوواط، وعزم 350 نيوتن متر.



بسعر 3.500.000 جنيه – دفع ثنائي، بقوة 168 كيلوواط، وعزم 350 نيوتن متر. Advanced:

بسعر 4.100.000 جنيه – دفع كلي، بقوة 234 كيلوواط، وعزم 605 نيوتن متر.



بسعر 4.100.000 جنيه – دفع كلي، بقوة 234 كيلوواط، وعزم 605 نيوتن متر. Performance:

بسعر 4.950.000 جنيه – دفع كلي عالي الأداء، بقوة 360 كيلوواط، وعزم 700 نيوتن متر.

وبين السيارات الاقتصادية مثل دونج فينج BOX وMG4، والفاخرة عالية الأداء مثل Zeekr X وGenesis GV60، يشهد السوق المصري تدرجًا واسعًا في الأسعار والمواصفات، وهو ما يمنح المستهلك المحلي خيارات متنوعة تتناسب مع ميزانياته المختلفة واحتياجاته، ويعكس في الوقت ذاته التوجه المتسارع نحو التحول الكهربائي.