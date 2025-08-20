الداخلية تكشف تفاصيل إضرام 3 أشخاص النار في سيارتين بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله صاحب الحساب قيام أشخاص بإضرام النيران فى سيارتين ملكه ولاذوا بالفرار بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة بنشوب حريق بسيارتين "ملاكى" ملك أحد الأشخاص وزوجته – مقيمان بدائرة القسم، حال توقفهما أمام العقار محل سكنهما .. تم السيطرة على الحريق دون حدوث إصابات ونتج عن ذلك إحتراق إحداهما بالكامل وجزء من السيارة الآخرى.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص ، مقيمين بمحافظة دمياط) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وإضرام النيران بالسيارة الخاصه بطليقة أحدهم (زوجة الشاكى حالياً) لخلافات بينهما ، عن طريق سكب "مادة مشتعلة" عليها مما أدى إلى إحتراقها بالكامل وإمتداد النيران للسيارة الثانية مستخدمين إحدى السيارات ملك والد أحدهم "تم ضبطها".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.






