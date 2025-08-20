بياخد فلوسهم.. حبس مسجل خطر يستغل الأطفال في التسول ببولاق



قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس مسجل خطر يستغل الأطفال في التسول من المارة ببولاق الدكرور ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وقررت النيابة تسليم طفلين ضبطها برفقته إحدى دور الرعاية المختصة للأحداث.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكور بالجيزة، وبصحبته حدثين من المعرضين للخطر حال قيامهما ببيع السلع والتسول.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعهما بإحدى دور الرعاية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم استغلال الأحداث.