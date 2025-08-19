8 أطفال.. القبض على عصابة تستغل الصغار في التسول| صور

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 أشخاص من بينهم 4 لهم معلومات جنائية لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بدائرة أقسام شرطة ("عابدين - الطالبية – العجوزة" بالقاهرة والجيزة) .

وضبط بصحبتهم 8 حدث من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع والتسول ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.