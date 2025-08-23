فين الإنقاذ؟.. أحمد موسى ينفعل بشدة بسبب غرق 6 فتيات بـ شاطئ أبو تلات

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب غرق 6 فتيات في شاطئ أبو تلات في محافظة الإسكندرية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "فين فرق الإنقاذ المتواجدة على الشواطئ وفين المسؤولين؟".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "لو فيه راية حمراء مرفوعة على البحر لازم الكل يلتزم بالتعليمات ومحدش ينزل البحر".

وتسائل الإعلامي أحمد موسى: "ليه مفيش حد نزل من فرق الإنقاذ ينقذ الفتيات دول؟".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "شاطئ أبو تلات زمان كان شاطئ مهجور، ولكن تم العمل على توفير خدمات فيه، وحادث غرق الفتيات بشع".