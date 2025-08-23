آية عبد الرحمن عن عامل مزلقان بني سويف: ضرب مثالا للشهامة والجدعنة

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، خلال تقديمها برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إن قصة عم طارق، عامل المزلقان في كبري السادات بمحافظة بني سويف، ضربت أروع الأمثلة في الشهامة والجدعنة المصرية الأصيلة، بعدما أنقذ شابًا من الموت المحقق أثناء محاولته عبور القضبان لحظة مرور القطار.

وأشارت عبد الرحمن إلى أن المشهد الذي التقطته كاميرات المراقبة وانتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار إعجاب ملايين المصريين الذين وصفوا عم طارق بـ"سوبر مان"، مشددة على أن ما قام به لم يكن بدافع البطولة أو التصوير، وإنما من منطلق الواجب الإنساني.

وأضافت أن عم طارق أكد في تصريحاته أنه لم يكن يدرك أنه سيُكرم أو يتصدر "الترند"، بل كان يعتبر ما فعله واجبًا بصفته مسؤولًا عن عمله، حتى لو كلفه حياته.

ولفتت عبد الرحمن إلى أن وزارة النقل ووزارة العمل ونقابة السكة الحديد سارعت بتكريمه وصرف مكافأة له تقديرًا لشجاعته ويقظته، فيما أشاد وزير الأوقاف بتصرفه النبيل، معتبرًا أنه ينطبق عليه قول الله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

وأكدت الإعلامية أن قصة عم طارق ليست حالة استثنائية، بل تعكس قيم الشهامة والبطولة المتأصلة في وجدان المصريين، والتي تظهر في مواقف عديدة قد لا تُوثق بالكاميرات، لكنها تبقى شاهدًا على معدن أبناء هذا الوطن.