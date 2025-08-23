قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالكذب والخداع.. كيف امتلكت إسرائيل القنبلة النووية؟.. عادل حمودة يكشف التفاصيل
جمال عبد الحميد: زيزو ليس رقم واحد في الأهلي.. وإمام عاشور أفضل منه
استعد لتأخير ساعتك.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر
مينفعش .. أول تعليق لصاحب فيديو الترويج للمتحف المصري بعد الإفراج عنه
الدروس والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف.. تعرف عليها
روما يفوز على بولونيا بهدف في الدوري الإيطالي
ننشر الصور الأولى للناجيات من فاجعة أبو تلات
لفظ غير لائق وفيديوهات هزار وضحك.. ننشر الجزء الثاني من اعترافات البلوجر علياء قمرون
موقف شجاع.. حماس تشيد باستقالة الوزراء الهولنديين لرفض حكومتهم فرض عقوبات على الاحتلال
مش مصاب.. أحمد حمدي يرحب بتجديد عقده مع الزمالك
الزمالك يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي فاركو ودجلة في الدوري
محمد ربيعة يقترب من دخول قائمة منتخب مصر في معسكر سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

آية عبد الرحمن عن عامل مزلقان بني سويف: ضرب مثالا للشهامة والجدعنة

أرشيفية
أرشيفية
عبد الخالق صلاح

قالت الإعلامية آية عبد الرحمن، خلال تقديمها برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إن قصة عم طارق، عامل المزلقان في كبري السادات بمحافظة بني سويف، ضربت أروع الأمثلة في الشهامة والجدعنة المصرية الأصيلة، بعدما أنقذ شابًا من الموت المحقق أثناء محاولته عبور القضبان لحظة مرور القطار.

وأشارت عبد الرحمن إلى أن المشهد الذي التقطته كاميرات المراقبة وانتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار إعجاب ملايين المصريين الذين وصفوا عم طارق بـ"سوبر مان"، مشددة على أن ما قام به لم يكن بدافع البطولة أو التصوير، وإنما من منطلق الواجب الإنساني.

وأضافت أن عم طارق أكد في تصريحاته أنه لم يكن يدرك أنه سيُكرم أو يتصدر "الترند"، بل كان يعتبر ما فعله واجبًا بصفته مسؤولًا عن عمله، حتى لو كلفه حياته.

ولفتت عبد الرحمن إلى أن وزارة النقل ووزارة العمل ونقابة السكة الحديد سارعت بتكريمه وصرف مكافأة له تقديرًا لشجاعته ويقظته، فيما أشاد وزير الأوقاف بتصرفه النبيل، معتبرًا أنه ينطبق عليه قول الله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا".

وأكدت الإعلامية أن قصة عم طارق ليست حالة استثنائية، بل تعكس قيم الشهامة والبطولة المتأصلة في وجدان المصريين، والتي تظهر في مواقف عديدة قد لا تُوثق بالكاميرات، لكنها تبقى شاهدًا على معدن أبناء هذا الوطن.

سوبر مان عم طارق بني سويف الإعلامية آية عبد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صرف مرتبات أغسطس 2025.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف خلال ساعات

صورة لإحدى المصابات

مفاجأة بحادث أبوتلات.. الفتاة المتسببة في الواقعة على قيد الحياة

وزير الصحة

غرق 6 طلاب وإصابة 24 في الإسكندرية

اسرة الطالبة عائشة

زميلتها تلاعبت برغباتها.. ضياع حلم عائشة فى دخول كلية الطب ووزير التعليم العالي يتدخل لإنهاء الأزمة

رفع الرايات الحمراء بالعجمي

الطالبات أصررن على نزول البحر .. مفاجأة جديدة في حادث شاطئ أبو تلات

السيارة الملاكي الخاصة بالمهندسين

العربية بقت عجينة.. النبراوي ينعى 3 مهندسين ماتوا في حادث صعب

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها

غرق - ارشيفية

القصة الكاملة لغرق 6 طلاب وإصابة 14 آخرين بشاطئ «أبو تلات» بالإسكندرية

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

بالماس والياقوت.. بوجاتي تصدر أفخم ساعة يد نادرة

ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي
ساعة بوجاتي

فضحها في الشارع وقدام بيتها.. خناقة رجل مع طليقته تشعل السوشيال ميديا

خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته
خناقة أب مع طليقته

جمال شعبان: ناموا زيادة يوم الإجازة علشان صحة قلبكم

جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب
جمال شعبان يكشف عن تأثير قلة النوم على صحة القلب

بريانكا شوبرا تكشف سر العناية بقدميها.. فوائد غير متوقعة لفرك الثوم على الجلد

فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين
فوائد الثوم عند فركه على القدمين

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد