عمل بطولي .. وزير النقل يُكرم عامل مزلقان بني سويف لإنقاذه حياة شاب

قرر الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل تكريم طارق محمد برس، عامل مزلقان السادات ببني سويف، بعد أن تمكن بيقظته وشجاعته من إنقاذ حياة شاب كاد أن يلقى مصرعه أسفل عجلات القطار رقم ٢٠١١ القادم من اسوان الي القاهرة أثناء عبوره المزلقان وهو مغلق وذلك في الساعة ١٧.١٠ مساء امس الجمعة الموافق ٢٢ اغسطس ٢٠٢٥ .

واشار بيان للوزارة الى ان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد اشاد بالعمل البطولي الذي قام به عامل المزلقان حيث خاطر بحياته لإنقاذ حياة الشاب ضاربا أروع الامثلة في التفاني والاخلاص والتضحية في العمل وخدمة المواطنين مؤكدا انه نموذج مشرف لكل موظفي الوزارة والدولة بما قدمه من عمل مشرف.



كما ناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة توخي الحذر عند عبور مزلقانات السكة الحديد والالتزام بتعليمات هيئة السكك الحديدية عند العبور والالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الأرواح.