تحقيقات وملفات

ضمير يقظ.. محافظ بني سويف يكرم مسعف وسائق أعادا 1.5 مليون جنيه لصاحبته

محافظ بني سويف يكرم موظفي الاسعاف
محافظ بني سويف يكرم موظفي الاسعاف
بني سويف : محمد عبدالحليم

كرم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد،بمكتبه بديوان عام المحافظة، مسعفًا وسائقًا بمرفق الإسعاف بالمحافظة؛ تقديرًا لأمانتهما وتحليهما بالنزاهة بعد أن قاما بإعادة مبلغ مالي ضخم تجاوزت قيمته مليونًا ونصف المليون جنيها" عملات متنوعة" لصاحبته بعد العثور عليه في موقع حادث اصطدام سيارة  أثناء نقل سائقتها المصابة.

حضر التكريم الدكتور هاني همام، مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، وعدد من قيادات المرفق، مشيدا بالسائق والمسعف، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس القيم الأخلاقية الرفيعة التي يتميز بها أبناء مصر الشرفاء، مشددًا على أن الأمانة من أهم السمات التي يجب أن تسود بين أفراد المجتمع، سواء كانت الأمانة أموالًا أو مقتنيات أو حتى أمانة في العمل.

وأضاف المحافظ أن مثل هذه النماذج المشرفة تمثل القدوة في المجتمع، مشددًا على أن أبطال مرفق الإسعاف لا يقتصر دورهم على إنقاذ الأرواح فقط، بل هم حماة للأعراض، وصون للأمانات، والتزام كامل بالواجب الوطني والأخلاقي.

حيث قال المحافظ: هذا الموقف لا يقدر بثمن لأنه يعبر عن ضمير يقظ وأمانة حقيقية، في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى هذه النماذج المشرفة التي ترفع اسم مصر عاليًا، وتعطي صورة مضيئة عن العاملين في المهن الإنسانية مثل مهنة الإسعاف."

وأشار المحافظ إلى أن ما قام به المسعف والسائق يبعث برسالة قوية عن مدى الالتزام والانتماء لدى أطقم الإسعاف في مصر، موجّهًا التحية لمرفق الإسعاف على مستوى الجمهورية لما يقدمه من جهود في الحفاظ على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المواقف تستحق كل التقدير والتكريم.

من جانبه، أعرب المسعف عن سعادته البالغة بالتكريم، قائلاً: الحمد لله، هذا واجبنا، والأمانة أمانة مهما كانت قيمتها، المهم أن نرضي ربنا قبل أي شيء. ما فعلناه أقل واجب تجاه ضميرنا ومهنتنا.

وأضاف السائق: عندما وجدنا المبلغ لم نفكر للحظة إلا في إعادته لصاحبتها، لأن المال الحرام لا يدوم، ونريد أن يكون أولادنا فخورين بنا، حيث هذا التكريم شرف كبير وسنظل نؤدي عملنا بضمير، مشيرا إلى أن التكريم من المحافظ يعد وسامًا على صدريهما، وأن هذا اليوم سيظل من أسعد أيام حياتهما لأنه حمل رسالة تقدير من الدولة لما قاما به.

فيما أعرب الدكتور هاني همام، مدير مرفق الإسعاف ببني سويف، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على حرصه الدائم على تكريم النماذج المتميزة من العاملين في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن هذا التكريم يعد دافعًا قويًا لجميع العاملين بالمرفق لبذل مزيد من الجهد والتحلي بالقيم الإنسانية والأخلاقية في أداء واجبهم، مضيفا: سلوك السائق والمسعف ليس غريبًا على فرق الإسعاف، فهم مؤتمنون على الأرواح والممتلكات والأعراض، وما قاموا به هو تأكيد على أنهم على قدر المسؤولية دائمًا.

تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى الأيام الماضية، حيث عثر السائق والمسعف على حقيبة بداخلها مبلغ مالي كبير يتجاوز مليونًا ونصف الجنيه، أثناء قيامهما بنقل مصابة بسيارة الإسعاف، وأنه وفور العثور على المبلغ، لم يترددا لحظة واحدة وقاما بإبلاغ المسؤولين في مرفق الإسعاف وتسليمه لصاحبته، التي أعربت عن امتنانه العميق لهما، مؤكدًة أنها لم يكن ليتوقع عودة المبلغ بهذه السرعة والأمانة.

بني سويف الاسعاف ببني سويف اسعاف بني سويف

