فيلم KPop Demon Hunters يتصدر شباك التذاكر الأمريكي
صلحوا الجرح.. جديد حالة طبيب مستشفى السيد جلال بعد شق وشه بمشرط
عرض خطير لمصر.. إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين
برلماني: جماعة الإخوان الإرهابية تستغل مأساة غزة للمزايدة على دور مصر
4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
محافظات

وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة الـ 77 فدانًا

بني سويف : محمد عبدالحليم

قام الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بجولة ميدانية تفقد خلالها وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة الـ 77 فدانًا شرق النيل وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية والحرص على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة،الدكتور أحمد أشرف مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة أسماء عبد الجواد مدير إدارة بني سويف الصحية.

وتابع الدكتور هاني جميعة سير العمل وآلية استقبال المرضى وتقديم الخدمة لهم، مشدداً على ضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات الطبية، وزار الصيدلية، للاطمأن على توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، موجهاً بمتابعة المخزون أولاً بأول، والتأكد من صرف العلاج للمرضى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة عيادة الأسنان، مشدداً على الحفاظ على كفاءة وصيانة الأجهزة بشكل دوري، بالإضافة إلى متابعة خدمات عيادة تنظيم الأسرة وأهمية التوعية الصحية للمترددات، متابعا سير العمل بمعمل الدم والمتوطنة، حيث راجع الإجراءات المتبعة في الفحوصات المخبرية، وأكد على دقة النتائج وسرعة إنجاز التحاليل بما يخدم المرضى في أسرع وقت.

وتابع الدكتور هاني جميعة إجراءات اعتماد الوحدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل "جهار"، مشدداً على استيفاء كافة المعايير الفنية والجودة المطلوبة لسرعة دخوله الخدمة، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى داخل جميع الأقسام، وتطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية للعاملين والمرضى على حد سواء

بني سويف صحة بني سويف بني سويف الجديدة

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام| متى ترث المطلقة .. حكم من لا ينفق على أهل بيته بقصد الادخار.. الإفتاء: التصدق بملابس المتوفى تزيد حسناته

أطفال ديرمواس

كيد النسا مر علقم.. التحقيقات تكشف: الغيرة والانتقام دافع زوجة الأب الثانية لإنهاء حياة 6 أطفال ووالدهم بدلجا بالمنيا

المتحف المصري الكبير

هرم مصر الرابع| المتحف المصري الكبير يعيد كتابة مجد الحضارة الفرعونية.. خبير يعلق

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

