وكيل صحة بني سويف يتفقد وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة الـ 77 فدانًا

قام الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بجولة ميدانية تفقد خلالها وحدة الإسكان الاجتماعي الصحية بمنطقة الـ 77 فدانًا شرق النيل وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الصحية والحرص على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة،الدكتور أحمد أشرف مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة أسماء عبد الجواد مدير إدارة بني سويف الصحية.

وتابع الدكتور هاني جميعة سير العمل وآلية استقبال المرضى وتقديم الخدمة لهم، مشدداً على ضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء الإجراءات الطبية، وزار الصيدلية، للاطمأن على توافر الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية، موجهاً بمتابعة المخزون أولاً بأول، والتأكد من صرف العلاج للمرضى.

وتفقد وكيل وزارة الصحة عيادة الأسنان، مشدداً على الحفاظ على كفاءة وصيانة الأجهزة بشكل دوري، بالإضافة إلى متابعة خدمات عيادة تنظيم الأسرة وأهمية التوعية الصحية للمترددات، متابعا سير العمل بمعمل الدم والمتوطنة، حيث راجع الإجراءات المتبعة في الفحوصات المخبرية، وأكد على دقة النتائج وسرعة إنجاز التحاليل بما يخدم المرضى في أسرع وقت.

وتابع الدكتور هاني جميعة إجراءات اعتماد الوحدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل "جهار"، مشدداً على استيفاء كافة المعايير الفنية والجودة المطلوبة لسرعة دخوله الخدمة، مشددا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى داخل جميع الأقسام، وتطبيق تعليمات السلامة والصحة المهنية للعاملين والمرضى على حد سواء