أخبار بني سويف| استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان .. ختام أعمال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:

محافظ بني سويف يناقش تقرير اللجنة المُشرفة على سير العمل بالمراكز التكنولوجية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية المتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية، بمختلف مدن ومراكز المحافظة في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على أن الهدف الأساسي من هذه المتابعة هو ضمان تقديم خدمات سريعة ودقيقة وشفافة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات الحكومية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية الذي أعدته داليا فيض الله المشرف العام على المراكز، وتضمن نتائج مرور اللجنة على المراكز بمختلف مدن المحافظة السبع خلال الشهر الجاري.

استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات ببني سويف

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالجهود والأنشطة والمبادرات المتعددة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وأكد على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات

محافظ بني سويف يُتابع ختام أعمال امتحانات الدور الثاني لطلبة الثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير أعمال امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى 2024/2025، التي بدأت السبت الماضي ، حيث يبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان 1310 طالباً وطالبة "نظامي/ خدمات/منازل" 195 نظام قديم و 1115 نظام حديث موزعين على 7 لجان على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال إطلاع المحافظ على تقرير المتابعة، الذي تعده وكيل الوزارة أمل الهواري ، وأشارت خلاله إلى متابعتها سير أعمال امتحانات الدور الثاني من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأوضحت أن طلاب النظام القديم اختتموا اليوم الامتحانات بمادة الأحياء لشعبة العلوم، وفي مادة الاستاتيكا لشعبة الرياضيات، وفي مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية ، وقد سبق يوم السبت الماضي اختتام امتحانات نفس الدور لطلاب لطلاب النظام الجديد.