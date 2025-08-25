قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات ببني سويف

قومي المرأة ببني سويف
قومي المرأة ببني سويف

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالجهود والأنشطة والمبادرات المتعددة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وأكد على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات

جاء ذلك خلال، إطلاعه على تقرير فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بشأن الجهود في مجال تنفيذ مبادرة"بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والعمل علي زيادة أعداد السيدات المطلوب إستخراج بطاقات لهن، وتمكينهن من أداء أدوارهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع،وحرصا على مساعدتهن فى إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

وأوضحت"نرمين محمود"مقررة فرع المجلس، أنه تم"خلال أشهر :  يونيو، يوليو، أغسطس"استخراج 5000 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات بواقع ( 1000 بمركز ومدينة بني سويف ، و1000 بمركزناصر، و700 بمركز الواسطى ومثلها بمركز اهناسيا ، و600 بالفشن ، و500 بسمسطا ، و500 مماثلة بمركز ببا) ،وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس،لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وغير القادرت "بالمجان" ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك"التي ينفذها الفرع بقرى المحافظة

وأضافت: أن  المجلس يتكفل بتوفير الاستمارات بدون مقابل للسيدات،ويتم إعفاؤهن من غرامات التأخير،مشيدة بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية من خلال في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كافة العقبات،بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها

بني سويف

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

اجازات رسمية 2025

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

جمال شعبان

بيوقف القلب فجأة .. جمال شعبان يوجه نصائح للحماية من مرض الشريان التاجي

الناموس

بدون رش.. نباتات طبيعية تخلصك من الناموس في الصيف

طريقة تحضير تشيز كيك مانجو

في موسمها.. طريقة عمل تشيز كيك بالمانجو

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

