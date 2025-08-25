استخراج 5 آلاف بطاقة رقم قومي بالمجان لغير القادرات ببني سويف

أشاد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالجهود والأنشطة والمبادرات المتعددة التي يبذلها فرع المجلس القومي للمرأة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

وأكد على أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتحصل المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات

جاء ذلك خلال، إطلاعه على تقرير فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، بشأن الجهود في مجال تنفيذ مبادرة"بطاقتك حقوقك"، والتي تستهدف استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والعمل علي زيادة أعداد السيدات المطلوب إستخراج بطاقات لهن، وتمكينهن من أداء أدوارهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في المجتمع،وحرصا على مساعدتهن فى إثبات وجودهن وما يترتب عليه من حصولهن على الخدمات الحكومية وفرص العمل وغيرها من المعاملات.

وأوضحت"نرمين محمود"مقررة فرع المجلس، أنه تم"خلال أشهر : يونيو، يوليو، أغسطس"استخراج 5000 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات بواقع ( 1000 بمركز ومدينة بني سويف ، و1000 بمركزناصر، و700 بمركز الواسطى ومثلها بمركز اهناسيا ، و600 بالفشن ، و500 بسمسطا ، و500 مماثلة بمركز ببا) ،وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس،لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وغير القادرت "بالمجان" ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك"التي ينفذها الفرع بقرى المحافظة

وأضافت: أن المجلس يتكفل بتوفير الاستمارات بدون مقابل للسيدات،ويتم إعفاؤهن من غرامات التأخير،مشيدة بالتعاون المثمر بين فرع المجلس والأحوال المدنية من خلال في تسهيل إجراءات استخراج البطاقات وتذليل كافة العقبات،بهدف تعزيز دور المرأة ومكانتها فى المجتمع وضمان حصولها على كافة حقوقها