الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نقابة البترول: أنظار العالم أجمع تابعت الإنجاز التاريخي بمدينة السلام

الرئيسان السيسي وترامب
الرئيسان السيسي وترامب
الديب أبوعلي

أكد المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن أنظار العالم أجمع اتجهت إلى مدينة شرم الشيخ «مدينة السلام»، في لحظة تاريخية حققتها الدولة المصرية بجهودها الرامية إلى تثبيت السلام بالمنطقة.

وأضاف صابر، أن هذا الإنجاز التاريخي الذي حققته القيادة المصرية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوقيع اتفاق السلام، بحضور زعماء العالم، لإنهاء حالة الحرب على قطاع غزة، لإحلال السلام وحل القضية الفلسطينية، سيكتب بأحرف من نور، والذي توج بمؤتمر قمة شرم الشيخ للسلام.

ولفت إلى أن قمة السلام بدأت بلقاء ثنائي بين الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب، الذي أشاد بجهود الرئيس والدولة المصرية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ووقف الحرب واستكمال باقي مراحل اتفاق غزة.

وأوضح نقيب البترول، أن كلمات الرئيس الأمريكي خلال لقائه الرئيس السيسي، والتأكيد أن مصر لعبت دورا مهما في وقف الحرب على غزة، وتشديده على أن الرئيس السيسي زعيم قوي، شهادة لم تأتي من فراغ، بل نتيجة القيادة الحكيمة والوعي الكامل للرئيس السيسي، الذي توج بتوقيع اتفاق السلام في غزة.

وأشار عباس صابر، إلى أن توقيع اتفاقية السلام يحقق الاستقرار بالشرق الأوسط، خاصة في ظل الزخم العالمي وتوحيد رؤى رؤساء دول وحكومات العالم مع الرؤية المصرية، التي ستبدأ على الفور عملية إعادة إعمار غزة، والتي ستنطلق مع عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر القادم.

وأشار في ختام تصريحاته إلى البناء على الزخم الذي ولدته قمة شرم الشيخ للسلام، مع تأكيد أهمية توجيه المساعدات الإنسانية بكميات كافية لقطاع غزة، وضرورة إزالة الركام، وإنشاء آلية للتنسيق فيما بين الدول المشاركة لإعادة إعمار غزة.

