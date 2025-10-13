عروض فنية لطلاب الغربية في ندوة تثقيفية ضمن فعاليات التدريب العملي صقر 156

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء أركان حرب هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، فعاليات الندوة التثقيفية الثانية والعشرين التي نظمتها قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، والعميد أركان حرب وائل فتحي المستشار العسكري للمحافظة، القيادات التنفيذية والتعليمية والأمنية، وعدد من أسر الشهداء وطلاب ذوي الهمم والمتفوقين.

توجيهات محافظ الغربية

بدأت فعاليات الندوة بآياتٍ من الذكر الحكيم تلاها أحد طلاب التربية والتعليم، ثم عُرض فيلم توثيقي بعنوان “إنجازات محافظة الغربية”، والذي استعرض ما تحقق من مشروعات قومية وتنموية وخدمية بمختلف القطاعات خلال الفترة الأخيرة، في ظل توجيهات القيادة السياسية نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين.

دعم الأسر والعائلات

أعقب ذلك فقرة فنية مميزة قدمها كورال مديرية التربية والتعليم بالغربية تضمنت مجموعة من الأغنيات الوطنية وشملت (ميدلي وطني – دقت ساعة العمل – حبك أصيل – مصر يا أعز الحبايب – نشيد الاتحاد)، وجاءت الفقرة لتؤكد على روح الانتماء والعطاء التي يتحلى بها طلاب الغربية.

وأشاد محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمواهب المتميزة التي قدمها طلاب التربية والتعليم خلال فقرات الندوة، وأكدا أن ما شاهده الحضور من أداء فني وثقافي راقٍ يعكس مستوى الوعي والانتماء لدى أبناء المحافظة، ووجه اللواء أشرف الجندي واللواء هشام حسني خالص الشكر والتقدير لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية على جهودها الملموسة في تنظيم الفعاليات، كما وجها التحية للأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية تقديرًا لعطائه وجهوده في دعم الطلاب وتشجيع المواهب الشابة.

كما ألقت الدكتورة آلاء فوزي من الأكاديمية العسكرية محاضرة توعوية ثرية بعنوان (الذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية)، تناولت خلالها أثر التطور التكنولوجي في تشكيل المجتمعات الحديثة، وأهمية حماية الهوية الوطنية والحفاظ على القيم الأصيلة في ظل التحول الرقمي السريع، حيث نالت المحاضرة إعجاب الحضور وتفاعلهم الكبير.

دعم العيد القومي

وتضمنت الندوة عرضًا مسرحيًا مؤثرًا يجسد بطولة الشهيد البطل أحمد منسي ورفاقه، ليؤكد على قيمة التضحية والفداء في سبيل الوطن، تلاه عرض فيلم تسجيلي شامل تناول إنجازات الدولة المصرية في مختلف القطاعات، وما تشهده البلاد من طفرة تنموية غير مسبوقة تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال كلمته، أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن هذه الندوات التثقيفية تعكس عمق التعاون بين مؤسسات الدولة في نشر الوعي الوطني، وبناء جيل واعٍ بقضايا وطنه، قادر على مواجهة الفكر المتطرف والشائعات المغرضة. وقال المحافظ: “أبناء الشهداء في قلوبنا جميعًا، فهم رمز للعطاء والبطولة، وتكريمهم واجب وطني وإنساني لا ينقطع”. وأضاف أن محافظة الغربية تضع الشباب في مقدمة أولوياتها، وتدعم جميع المبادرات التي تسهم في بناء الوعي وتنمية مهارات الأجيال الجديدة.

ومن جانبه، أعرب اللواء أركان حرب هشام حسني قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري عن سعادته بالتفاعل الإيجابي من أبناء محافظة الغربية، مؤكدًا أن هذه الندوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة برفع مستوى الوعي الوطني لدى الطلاب، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، مشيدًا بما شهده من أداء فني متميز من طلاب التربية والتعليم.

دعم القيادة السياسية

وحرص اللواء أشرف الجندي واللواء هشام حسني على توجيه الشكر للعميد وائل فتحي المستشار العسكري لمحافظة الغربية على جهوده المتميزة في التنسيق والإعداد لفعاليات الندوة، ودوره البارز في التدريب العملي (صقر 156) وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقوات المسلحة لخدمة الوطن والمواطن.

وفي ختام الندوة، تم تكريم أسر الشهداء وطلاب ذوي الهمم والطلاب المتفوقين والمواهب الفنية، تقديرًا لتفوقهم وجهودهم وتميزهم، ثم جرت مراسم تبادل الدروع التذكارية بين محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ورئيس جامعة طنطا تعبيرًا عن التعاون المثمر بينهم، واختُتمت الندوة التثقيفية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.