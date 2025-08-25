قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقرير اللجنة المُشرفة على سير العمل بالمراكز التكنولوجية

مركز تكنولوجيا بني سويف
مركز تكنولوجيا بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية المتابعة المستمرة للمراكز التكنولوجية، بمختلف مدن ومراكز المحافظة  في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على أن الهدف الأساسي من هذه المتابعة هو ضمان تقديم خدمات سريعة ودقيقة وشفافة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات الحكومية.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة الإشراف على المراكز التكنولوجية الذي أعدته داليا فيض الله المشرف العام على المراكز، وتضمن نتائج مرور اللجنة على المراكز بمختلف مدن المحافظة السبع خلال الشهر الجاري.

 حيث تناول التقرير متابعة سير العمل داخل المراكز والإدارات الخلفية والوقوف على معدلات الأداء في التعامل مع مختلف الطلبات المقدمة من المواطنين، وذلك طبقًا للضوابط القانونية المنظمة لكل ملف على حدة، إلى جانب متابعة الالتزام بتسجيل جميع الطلبات والإجراءات على المنظومة الإلكترونية أولًا بأول بما يسمح برصد نسب الإنجاز الفعلية بشكل دقيق.

وأشار التقرير ، إلى أن الطلبات التي تم رصدها ومتابعتها شملت ملفات طلبات التصالح المقدمة وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وطلبات التظلم، وبيانات الصلاحية، ورخص البناء، بالإضافة إلى طلبات المرافق، والإعلانات، والإشغالات وغيرها من الملفات الخدمية.

كما ركزت اللجنة على متابعة مدى الالتزام بجودة الخدمة المقدمة من خلال مراجعة جميع الدفاتر الورقية والتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة على تطبيق منظومة وزارة التخطيط، وذلك لضمان الشفافية في الإجراءات وسلامة سير العمل.

وقامت اللجنة بمراجعة عمل مشرفي النظام داخل المراكز، ومتابعة الإدارات الخلفية للتأكد من نسب الإنجاز في ملفات الإعلانات والمتغيرات المكانية، علاوة على مراجعة صلاحيات المستخدمين داخل المنظومة الإلكترونية، والهيكل التنظيمي والطلبات التراكمية، بما يسهم في رفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتحقيق أهدافها في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

كما تمت متابعة الإجراءات التي تم تنفيذها بالتعاون مع الوحدات المحلية ومسؤولى المراكز التكنولوجية ،لتخصيص شبابيك خاصة فقط بخدمة ذوي الهمم وأسر الشهداء والتي يقوم عليها بعض الموظفين المؤهلين للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة للتيسر عليهم وسرعة الانتهاء من طلباتهم وتسهيل حصولهم على الخدمات ، فضلا عن تخصيص شباك خاص بتقديم طلبات المحال العامة.

بني سويف مركز بني سويف مدينة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يصدم جماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز

مسئولو نادي سوهاج

الحسيني يجهز خطة كاملة لتحقيق حلم الصعود بسوهاج للممتاز قبل 2030

مصطفي شوبير

شوبير عن نجله: مصطفى شوبير أساسيا و ليس حارسا واعدا

بالصور

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب
خبراء يكشفون عن فاكهة خارقة لتعزيز صحة القلب

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية
طريقة عمل مكرونه بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

فيديو

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد