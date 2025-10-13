وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان محطة تنقية مياه الشرب وأعمال الطرق والمحاور والممشى السياحي

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولتهما اليوم بتفقد محطة تنقية مياه الشرب وأعمال الطرق والمحاور والممشى السياحي ومشروع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بمدينة أسيوط الجديدة، لمتابعة معدلات التنفيذ، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، وجهاز المدينة.

المحطة بطاقة تصميمية 52 ألف متر مكعب يوميًا

وبدأ وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، جولتهما بمدينة أسيوط الجديدة بتفقد محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة، حيث تُعد محطة مياه مدينة أسيوط الجديدة من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تخدم المدينة وتلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية من مياه الشرب، والمحطة بطاقة تصميمية 52 ألف متر مكعب يوميًا، وتعمل بطاقة فعلية تصل إلى 35 ألف متر مكعب يوميًا، بما يضمن توفير مياه نقية وآمنة لسكان المدينة والمناطق المحيطة.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ أسيوط مكونات المحطة والتي تشمل مبنى المرشحات والطلمبات، والمعمل، وفي هذا الإطار، تم التأكيد على الالتزام بأعلى معايير التشغيل والصيانة للمحطة، والعمل على زيادة جودة المياه المنتجة من المحطة.

وانتقل وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، لتفقد مكونات مشروع الممشى السياحي بمدينة أسيوط الجديدة، حيث يُعد الممشى السياحي واحدًا من أبرز مشروعات التنسيق الحضاري والترفيهي بالمدينة، بطول ٢ كم، ليكون متنفسًا طبيعيًا للسكان وممارسة الأنشطة المختلفة، ويضم الممشى: حارات مخصصة للمشي والجري، وحارات آمنة لركوب الدراجات، وأماكن مريحة للجلوس والاسترخاء، ومسطحات خضراء واسعة تمنح المكان جمالًا وراحة، ومناطق انتظار سيارات لخدمة الزوار، كما يعد الممشى تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والجمال والتنظيم في قلب مدينة أسيوط الجديدة.

كما تفقد وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، مشروع تنفيذ عدد 9 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية (سكن كل المصريين المرحله السادسة)، وتضم عدد 216 وحدة سكنية كاملة التشطيب، كما تفقدا إحدى الوحدات بالمشروع لمتابعة أعمال التشطيبات الداخلية لتسليمها للحاجزين بأعلى مستوى.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط، خلال الجولة الأعمال الجارية بالمحاور والطرق بالمدينة، بدءاً من مدخل المدينة، وحتى منطقة التوسعات وكذا أعمال الطرق لعمارات الإسكان الاجتماعي.