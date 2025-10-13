وزير الإسكان يتفقد مشروعات “ناصر الجديدة” و”أسيوط الجديدة”.. وتوجيهات بطرح الأراضي الشاغرة للمستثمرين

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمحافظة أسيوط، حيث عقدا اجتماعا بمقر جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إحدى مدن الجيل الرابع، لمتابعة ملفات العمل وأوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظة.



وفي مستهل الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني، الشكر لمحافظ أسيوط على الدعم المقدم للمدن الجديدة بالمحافظة، مثمنا التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة أسيوط، لافتاً إلى أن زيارته اليوم تأتي لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان داخل المحافظة من خلال الجهات التابعة لها والتي تتمثل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال مدينتي ناصر الجديدة وأسيوط الجديدة.



وأكد الوزير خلال الاجتماع، دعم وزارة الإسكان لمحافظة أسيوط وأهالي المحافظة في كل ما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان من مشروعات سكنية أو مشروعات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومرافق، في ظل رؤية القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مدن الجيل الرابع



بدوره، رحب محافظ أسيوط بزيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، والتي تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها مدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية ومدينة أسيوط الجديدة، موضحًا ان عرض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، بهدف دفع معدلات التنفيذ وتحقيق التكامل في البنية التحتية والخدمات.



وثمن محافظ أسيوط جهود وزارة الإسكان في التوسع العمراني وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات للمواطنين بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، في إطار رؤية مصر 2030.

مراجعة موقف الأراضي بالمدينة وطرح الشاغر منها للمستثمرين



وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة في قطاعات الإسكان والخدمات والبنية الأساسية والكهرباء والاتصالات مشروعـات الزراعــة أعمال الصيانة والنظافة، وخطة العام المالي 2025-2026، والإيرادات والمصروفات، وخطة الاستعداد لفصل الشتاء، والحلول المقترحة للتحديات والرؤية المستقبلية للمدينة "خلال عامين"، وموقف الأراضي الصناعية حيث تبلغ مساحة المنطقة 639 فدانا والمتوقع أن تصل قيمة الإستثمارات بها حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.

وفي هذا الشأن، وجه الوزير بمراجعة موقف الأراضي بالمدينة وطرح الشاغر منها للمستثمرين للاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الصورة البصرية لمدينة ناصر الجديدة، بجانب الارتقاء بالبوابات والمداخل للمدينة، مع وضع خطة واضحة للانتهاء من كافة الأعمال، بجانب رفع كفاءة الطريق من المطار إلى مدينة ناصر.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض خطة المشروعات خلال العام المالي الحالي بمدينة أسيوط الجديدة، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والإسكان، وغير ذلك بتكلفة تقديرية 529,157 مليون جنيه، وموقف أعمال الصيانة وتطوير الطرق والمحاور والميادين والمداخل، والمشروعات الخدمية والاستثمارية، وكذا موقف الأراضي الاستثمارية والإيرادات والمصروفات.

واطلع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة بجانب الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة وموقف الأصول والأراضي المقترح تخطيطها، والرؤية المستقبلية للمدينة لمدة عامين والمتضمنة خطة طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنواعها المختلفة، حيث بلغ إجمال الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة نحو 5,9 مليار جنيه، بمختلف القطاعات، وفي هذا الإطار وجه الوزير بتعظيم الاستفادة من كافة الأصول المتاحة وحسن استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة لتعظيم الإرادات في ظل الطلب الكبير على تلك المشروعات بها.

كما وجه المهندس شريف الشربيني بالاهتمام بأعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمدينة أسيوط الجديدة.

"أبو النصر" يثمن جهود وزارة الإسكان في التوسع العمراني وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات للمواطنين بالمحافظة

