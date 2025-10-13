قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الإسكان يتفقد مشروعات “ناصر الجديدة” و”أسيوط الجديدة”.. وتوجيهات بطرح الأراضي الشاغرة للمستثمرين

وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يعقدان اجتماعاً بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة لمتابعة ملفات العمل وأوجه التعاون
وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يعقدان اجتماعاً بمقر جهاز مدينة ناصر الجديدة لمتابعة ملفات العمل وأوجه التعاون
إيهاب عمر

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه  اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمحافظة أسيوط، حيث عقدا اجتماعا بمقر جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إحدى مدن الجيل الرابع، لمتابعة ملفات العمل وأوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظة.


وفي مستهل الاجتماع، قدم المهندس شريف الشربيني، الشكر لمحافظ أسيوط على الدعم المقدم للمدن الجديدة بالمحافظة، مثمنا التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة أسيوط، لافتاً إلى أن زيارته اليوم تأتي لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان داخل المحافظة من خلال الجهات التابعة لها والتي تتمثل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال مدينتي ناصر الجديدة وأسيوط الجديدة.


وأكد الوزير خلال الاجتماع، دعم وزارة الإسكان لمحافظة أسيوط وأهالي المحافظة في كل ما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان من مشروعات سكنية أو مشروعات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومرافق، في ظل رؤية القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مدن الجيل الرابع


بدوره، رحب محافظ أسيوط بزيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، والتي تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها مدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية ومدينة أسيوط الجديدة، موضحًا ان عرض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، بهدف دفع معدلات التنفيذ وتحقيق التكامل في البنية التحتية والخدمات.  


وثمن محافظ أسيوط جهود وزارة الإسكان في التوسع العمراني وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات للمواطنين بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، في إطار رؤية مصر 2030.

مراجعة موقف الأراضي بالمدينة وطرح الشاغر منها للمستثمرين


وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة في قطاعات الإسكان والخدمات والبنية الأساسية والكهرباء والاتصالات مشروعـات الزراعــة أعمال الصيانة والنظافة، وخطة العام المالي 2025-2026، والإيرادات والمصروفات، وخطة الاستعداد لفصل الشتاء، والحلول المقترحة  للتحديات والرؤية المستقبلية للمدينة "خلال عامين"، وموقف الأراضي الصناعية حيث تبلغ مساحة المنطقة 639 فدانا والمتوقع أن تصل قيمة الإستثمارات بها حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.
وفي هذا الشأن، وجه الوزير بمراجعة موقف الأراضي بالمدينة وطرح الشاغر منها للمستثمرين للاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الصورة البصرية لمدينة ناصر الجديدة، بجانب الارتقاء بالبوابات والمداخل للمدينة، مع وضع خطة واضحة للانتهاء من كافة الأعمال، بجانب رفع كفاءة الطريق من المطار إلى مدينة ناصر.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض خطة المشروعات خلال العام المالي الحالي بمدينة أسيوط الجديدة، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والإسكان، وغير ذلك بتكلفة تقديرية 529,157 مليون جنيه، وموقف أعمال الصيانة وتطوير الطرق والمحاور والميادين والمداخل، والمشروعات الخدمية والاستثمارية، وكذا موقف الأراضي الاستثمارية والإيرادات والمصروفات.
واطلع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة بجانب الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة وموقف الأصول والأراضي المقترح تخطيطها، والرؤية المستقبلية للمدينة لمدة عامين والمتضمنة خطة طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنواعها المختلفة، حيث بلغ إجمال الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة نحو 5,9 مليار جنيه، بمختلف القطاعات، وفي هذا الإطار وجه الوزير بتعظيم الاستفادة من كافة الأصول المتاحة وحسن استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة لتعظيم الإرادات في ظل الطلب الكبير على تلك المشروعات بها.
كما وجه المهندس شريف الشربيني بالاهتمام بأعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمدينة أسيوط الجديدة.
"أبو النصر" يثمن جهود وزارة الإسكان في التوسع العمراني وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات للمواطنين بالمحافظة

بدأ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة تفقدية بمحافظة أسيوط، حيث عقدا اجتماعا بمقر جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، إحدى مدن الجيل الرابع، لمتابعة ملفات العمل وأوجه التعاون المشترك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، قدَّم المهندس شريف الشربيني، الشكر لمحافظ أسيوط على الدعم المقدم للمدن الجديدة بالمحافظة، مثمنا التعاون بين وزارة الإسكان ومحافظة أسيوط، لافتاً إلى أن زيارته اليوم تأتي لمتابعة عدد من المشروعات التي تنفذها وزارة الإسكان داخل المحافظة من خلال الجهات التابعة لها والتي تتمثل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال مدينتي ناصر الجديدة وأسيوط الجديدة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، دعم وزارة الإسكان لمحافظة أسيوط وأهالي المحافظة في كل ما يخص ملفات عمل وزارة الإسكان من مشروعات سكنية أو مشروعات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ومرافق، في ظل رؤية القيادة السياسية بتحسين جودة حياة المواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية، ولا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
بدوره، رحب محافظ أسيوط بزيارة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، والتي تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها مدينة ناصر الجديدة بالهضبة الغربية ومدينة أسيوط الجديدة، موضحًا ان عرض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، بهدف دفع معدلات التنفيذ وتحقيق التكامل في البنية التحتية والخدمات.  
وثمن محافظ أسيوط جهود وزارة الإسكان في التوسع العمراني وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات للمواطنين بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، في إطار رؤية مصر 2030.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المشروعات المنتهية والجاري تنفيذها بمدينة ناصر الجديدة في قطاعات الإسكان والخدمات والبنية الأساسية والكهرباء والاتصالات مشروعـات الزراعــة أعمال الصيانة والنظافة، وخطة العام المالي 2025-2026، والإيرادات والمصروفات، وخطة الاستعداد لفصل الشتاء، والحلول المقترحة  للتحديات والرؤية المستقبلية للمدينة "خلال عامين"، وموقف الأراضي الصناعية حيث تبلغ مساحة المنطقة 639 فدانا والمتوقع أن تصل قيمة الإستثمارات بها حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.
وفي هذا الشأن، وجه الوزير بمراجعة موقف الأراضي بالمدينة وطرح الشاغر منها للمستثمرين للاستفادة منها في إقامة مشروعات تنموية، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على الصورة البصرية لمدينة ناصر الجديدة، بجانب الارتقاء بالبوابات والمداخل للمدينة، مع وضع خطة واضحة للانتهاء من كافة الأعمال، بجانب رفع كفاءة الطريق من المطار إلى مدينة ناصر.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض خطة المشروعات خلال العام المالي الحالي بمدينة أسيوط الجديدة، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والإسكان، وغير ذلك بتكلفة تقديرية 529,157 مليون جنيه، وموقف أعمال الصيانة وتطوير الطرق والمحاور والميادين والمداخل، والمشروعات الخدمية والاستثمارية، وكذا موقف الأراضي الاستثمارية والإيرادات والمصروفات.


واطلع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة بجانب الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة وموقف الأصول والأراضي المقترح تخطيطها، والرؤية المستقبلية للمدينة لمدة عامين والمتضمنة خطة طرح قطع الأراضي الاستثمارية بأنواعها المختلفة، حيث بلغ إجمال الاستثمارات بمدينة أسيوط الجديدة نحو 5,9 مليار جنيه، بمختلف القطاعات، وفي هذا الإطار وجه الوزير بتعظيم الاستفادة من كافة الأصول المتاحة وحسن استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة لتعظيم الإرادات في ظل الطلب الكبير على تلك المشروعات بها.
كما وجه الوزير بالاهتمام بأعمال الصيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمدينة أسيوط الجديدة.

أسيوط وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدينة ناصر الجديدة مدن الجيل الرابع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: الولايات المتحدة قامت بتدمير القوة النووية الإرهابية

ترامب

ترامب من الكنيست: ما يحدث الآن أمر رائع.. وكوشنر كان له دور بارز في الاتفاقيات الإبراهيمية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب يعلق على المشادات في الكنيست أثناء خطابه

بالصور

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد