سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد

قال عامر شوكت سفير باكستان في القاهرة، إنّ بلاده جزء من عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف، في حواره مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ بلاده تشارك في قمة شرم الشيخ للسلام؛ لأنها تريد أن ترى السلام يسود في غزة، ونريد أن تتوقف أعمال العنف والقتل، وأن يتم التوصل في نهاية المطاف إلى حل عادل للشعب الفلسطيني يقوم على حل الدولتين.

وأكد: "ولهذا السبب انضممنا إلى هذه الجهود، ونحن ممتنون جدًا لقيادة الرئيس دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قاما به من جهود وعلى تنظيم هذه الفعالية التاريخية اليوم، وأعتقد أن هذا اليوم سيُذكر في التاريخ إلى الأبد".

وشدد على أنّ مصر لطالما أدت دورًا مهمًا للغاية في تحقيق السلام في المنطقة وللدول المجاورة، وفي هذا السياق، وبما أن لمصر حدودًا مشتركة مع قطاع غزة، فإن على عاتقها مسؤولية أكبر.

ولفت إلى أن القيادة المصرية والشعب المصري كانوا دائمًا على قدر تلك المسؤولية؛ من خلال تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، واستضافة أعداد كبيرة من الفلسطينيين، ومعالجتهم في المستشفيات المصرية، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية، فقد كان ذلك التحدي الأكبر، مشددًا على أن مصر تعاملت معه بكفاءة كبيرة.