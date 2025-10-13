قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
سفير باكستان بالقاهرة يشكر السيسي وترامب: هذا اليوم سيذكر في التاريخ للأبد

شرم الشيخ للسلام
عادل نصار

قال عامر شوكت سفير باكستان في القاهرة، إنّ بلاده جزء من عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف، في حواره مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ بلاده تشارك في قمة شرم الشيخ للسلام؛ لأنها تريد أن ترى السلام يسود في غزة، ونريد أن تتوقف أعمال العنف والقتل، وأن يتم التوصل في نهاية المطاف إلى حل عادل للشعب الفلسطيني يقوم على حل الدولتين.

وأكد: "ولهذا السبب انضممنا إلى هذه الجهود، ونحن ممتنون جدًا لقيادة الرئيس دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قاما به من جهود وعلى تنظيم هذه الفعالية التاريخية اليوم، وأعتقد أن هذا اليوم سيُذكر في التاريخ إلى الأبد".

وشدد على أنّ مصر لطالما أدت دورًا مهمًا للغاية في تحقيق السلام في المنطقة وللدول المجاورة، وفي هذا السياق، وبما أن لمصر حدودًا مشتركة مع قطاع غزة، فإن على عاتقها مسؤولية أكبر.

ولفت إلى أن القيادة المصرية والشعب المصري كانوا دائمًا على قدر تلك المسؤولية؛ من خلال تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، واستضافة أعداد كبيرة من الفلسطينيين، ومعالجتهم في المستشفيات المصرية، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية، فقد كان ذلك التحدي الأكبر، مشددًا على أن مصر تعاملت معه بكفاءة كبيرة.

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق: توني بلير ليس جزء من لجنة السلام بغزة

طارق فهمي: مؤسسات دولية كبرى تشارك بمؤتمر دعم إعادة إعمار غزة نوفمبر المقبل

مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا: نتنياهو مجرم حرب ووجه غير مقبول دوليا

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: أكتوبر.. النصر والسلام المتجدد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

