صدى البلد ينشر جدول ندوات قائمة الخطيب قبل انتخابات الأهلي

وجه النادي الأهلي الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للحضور يوم الجمعة 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المسئولية خلال السنوات الأربع القادمة.

جاء في الدعوة أن اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية يستوجب حضور 5 آلاف عضو على الأقل للتصويت واستكمال العملية الانتخابية ومناقشة جدول الأعمال.

وحرص أعضاء قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على توجيه عدة ‏رسائل هامة الى أعضاء الجمعية العمومية للنادي، بضرورة التواجد والمشاركة في ‏العملية الإنتخابية نهاية الشهر الجاري، لضمان تأكيد فوز القائمة، خاصة إن ‏المادة 43 تشترط موافقة 25 % من النصاب القانوني للحضور‏‎.‎

وتضم القائمة كل من محمود الخطيب رئيسا وياسين منصور نائبًا، ‏خالد ‏مرتجي أمينًا ‏للصندوق، ‏وللعضوية فوق السن كل من : طارق قنديل ومحمد ‏الغزاوي ومحمد ‏الدماطي، ومحمد الجارحي وسيد ‏عبد الحفيظ ‏وأحمد حسام عوض ‏وحازم هلال ، ‏وللعضوية تحت السن إبراهيم العامري ورويدا هشام.‏

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان قائمة الخطيب حددت مواعيد الندوات بحيث تبدأ السابعة من مساء الخميس المقبل بفرع الشيخ زايد ثم الجمعه المقبل في الثانية ظهرا في فرع التجمع الخامس ثم الندوة الثالثة يوم

الخميس 23 أكتوبر الساعة مساءا بفرع مدينة نصر والرابعة والأخيرة ستكون يوم

الجمعه 24 اكتوبر الساعه 7 مسااء بمقر النادي في الجزيرة