قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تبحث مع تركيا والعراق أهمية قمة شرم الشيخ للسلام في دفع الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار في المنطقة
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: إحياء منطقة نزلة السمان كمقصد سياحي وثقافي عالمي

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حوارًا مجتمعيًا مع ممثلي أهالي منطقة نزلة السمان بحي الهرم لعرض رؤية الدولة لتطوير المنطقة وإعادة تأهيلها عمرانياً باعتبارها إحدى المناطق الحيوية المتاخمة لهضبة الأهرامات وذات القيمة الأثرية والسياحية الفريدة.
وأكد المحافظ أن اللقاء جاء بتكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة لإحياء منطقة نزلة السمان وتحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي متكامل يعكس تاريخ المنطقة ويعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأهالي. 
جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس محمد الخطيب استشاري المشروع، والمهندسة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وحسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي وزارة الإسكان، والمهندس محمد أحمد ممثل مجلس الوزراء، وعدد من ممثلي عائلات وأهالي المنطقة.
وأوضح المحافظ أنه سيتم إعداد مخطط تفصيلي متكامل لتطوير نزلة السمان يراعي جميع الأبعاد العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية، مع تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن الأهالي لتلقي المقترحات والاستفسارات والعمل على تذليل أية معوقات خلال مراحل التنفيذ.
وأضاف أن أعمال التطوير لن تضر أي مواطن بل تستهدف تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية لافتا أن مشروع إعادة الإحياء يستهدف تحويل نزلة السمان إلى منطقة نابضة بالحياة مع تعزيز فرص الاستثمار والسياحة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع رؤية الدولة 2030.
وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى آراء ممثلي أهالي نزلة السمان الذين أعربوا عن ترحيبهم بأعمال التطوير وإحياء المنطقة لما تمثله من نقلة حضارية وفرصة للنهوض بالمنطقة.
ومن جانبها أوضحت نائب محافظ الجيزة ان المشروع يهدف ايضا  إلى دمج البعد الاجتماعي في عملية التطوير من خلال إشراك السكان في جميع مراحل العمل، وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص عمل جديدة عبر برامج تدريبية ودعم المشروعات الصغيرة والاستفادة من بعض المكونات الكائنة اضافه إلى جانب تطوير الأسواق والحرف التقليدية وتهيئة المنطقة لتكون نموذجاً للربط بين النشاط السياحي والتراث الأثري. 
ومن جانبه أوضح المهندس محمد الخطيب استشاري المشروع أن الرؤية الاستراتيجية لمشروع نزلة السمان تستند إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على القيمة الأثرية للموقع وإعادة التأهيل العمراني للمناطق المتدهورة، من خلال إعادة استخدام المباني لأغراض السياحة والثقافة والحرف، وتحسين الواجهات والبيئة العمرانية، وتطوير الفراغات المفتوحة والخدمات بما يتكامل مع مشروع تطوير هضبة الأهرامات.
وثمّن الأهالي دعم الدولة لتطوير منطقة نزلة السمان، وذلك من خلال الموافقة على تطوير المنطقة دون الإزالة الكاملة واستثمار الفرص السياحية والثقافية والحرفية لتحقيق عائد اقتصادي مستدام للأهالي.

نزلة السمان اخبار الجيزة محافظة الجيزة اهرامات الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

الإعلامي أحمد موسي

أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل سماعات الألعاب في 2025 .. وأحدث هاتف ذكي

جهاز لوحي

بمواصفات جذابة وسعر تنافسي.. فيفو تطلق أول جهاز لوحي جديد.. إليك أهم مواصفاته

هاتف سامسونج

بإمكانية الإتصال عبر الأقمار الصناعية .. إليك مواصفات أحدث هاتف من سامسونج

بالصور

بالرغم من انتعاش الـ"زيرو".. أسباب انخفاض مبيعات وركود سوق السيارات المستعملة

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

أرخص 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك
أرخص 5 سيارات هاتشباك

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

المزيد