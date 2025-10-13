تشميع مركز للحجامة يديره طالب في محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مع امتداد تلك الحملات إلى القرى والعزب، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان التزام المنشآت بالاشتراطات المنظمة لتقديم الخدمات الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار غنيم، إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية متكاملة تضم كل الجهات المعنية وذات الصلة، ضمن جهود تحقيق الانضباط في قطاع يقدم خدمة حيوية تمس حياة المواطنين، مؤكدًا أهمية التقارير الدورية لتقييم الأداء، وإتاحة نوافذ متعددة لاستقبال شكاوى وملاحظات المواطنين بشأن المنشآت الصحية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والذي تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر، بتنظيم حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بمركز بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف وزارة الصحة والمحافظة، وبتنسيق كامل مع أحمد مصطفى دهشان، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف.

وأسفرت الحملة عن ضبط مركز حجامة غير مرخص يديره أحد طلاب كلية التربية الرياضية، يقوم بإجراء جلسات حجامة باستخدام مشارط وكاسات طبية دون التخلص الآمن منها؛ مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتم تحريز الأدوات المستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة، وغلق وتشميع المركز بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004.

وقد شارك في الحملة كل من:الدكتور مصطفى محمد، والدكتور أحمد عادل، مساعدي مدير إدارة العلاج الحر.