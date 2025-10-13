أخبار بني سويف| المحافظ يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالواسطى.. وتأهيل 1000 متدرب على ريادة الأعمال والشمول المالي

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالواسطى

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، بالانتقال الفوري إلى مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال بطريق الواسطى شمال المحافظة، والاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

انتقل وكيل وزارة الصحة إلى المستشفى، حيث اطمأن على الحالات المصابة، ووجّه بتوفير جميع أوجه الرعاية والعلاج اللازم، مؤكدًا على جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

تدريب وتأهيل 1000 متدرب ببني سويف على ريادة الأعمال والشمول المالي ضمن مبادرة الرئاسية بداية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة وإدارة تموين ناصر والشئون الاجتماعية، البرنامج التدريبي"ريادة الأعمال والشمول المالي"، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية ، وتحت إشراف السيد" بلال حبش" نائب محافظ بني سويف المشرف العام على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية.

رحب رئيس المدينة بالحضور موضحا أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في تقديم حلول مبتكرة لتحديات الاقتصاد من خلال المشروعات الصغيرة للشباب مما يسهم في خفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تم فتح باب الحوار مع المتدربين حول محاور البرنامج التدريبي

بني سويف: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس بدعم المجتمع المدني

تم الانتهاء من تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس الصحية بمشاركة فعّالة من المجتمع المدني وأهالي القرية، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الفترة المقبلة.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمواصلة الجهود لتنفيذ خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية

ويضم القسم مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل، منها أجهزة التنبيه الكهربائي والموجات فوق الصوتية، وأجهزة الليزر منخفض الطاقة، وجهاز التحفيز اللمفاوي، وأشعة تحت الحمراء، ووحدة متكاملة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ميزان طبي وجهاز فيبريتور، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية وتأهيلية متكاملة للمرضى.