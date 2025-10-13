قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء الكندي يؤكد حضوره قمة السلام في شرم الشيخ
هل يجوز الدعاء والتوسل بالنبي لقضاء الحاجة؟.. اعرف رأي الشرع
أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر مستهل يوم الإثنين
طقس اليوم |خريفي مائل للبرودة ..واحذر ساعات الليل المتأخرة
بـ سقف مكشوف.. ظهور مميز لسيارة بنتلي كونتيننتال GTC
بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار
إسرائيل تضع مدير مستشفى كمال عدوان على قائمة الاحتياط ضمن صفقة التبادل
الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني
هل يأثم الشخص لعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر؟.. اعرف حكم الشرع
ترامب: صواريخ توماهوك رسالتي إلى بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
إبراهيم عادل عن عرض الأهلي: أسعى لخوض تجربة احترافية جديدة
أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالواسطى.. وتأهيل 1000 متدرب على ريادة الأعمال والشمول المالي

ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها 

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالواسطى

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، بالانتقال الفوري إلى مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال بطريق الواسطى شمال المحافظة، والاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

 انتقل وكيل وزارة الصحة إلى المستشفى، حيث اطمأن على الحالات المصابة، ووجّه بتوفير جميع أوجه الرعاية والعلاج اللازم، مؤكدًا على جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
تدريب وتأهيل 1000 متدرب ببني سويف على ريادة الأعمال والشمول المالي ضمن مبادرة الرئاسية بداية
نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة وإدارة تموين ناصر والشئون الاجتماعية، البرنامج التدريبي"ريادة الأعمال والشمول المالي"، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية ، وتحت إشراف السيد" بلال حبش" نائب محافظ بني سويف المشرف العام  على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية.

رحب رئيس المدينة بالحضور موضحا أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في تقديم حلول مبتكرة لتحديات الاقتصاد من خلال المشروعات الصغيرة للشباب مما يسهم في خفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تم فتح باب الحوار مع المتدربين حول محاور البرنامج التدريبي

بني سويف: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس بدعم المجتمع المدني
تم الانتهاء من تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس الصحية بمشاركة فعّالة من المجتمع المدني وأهالي القرية، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الفترة المقبلة.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمواصلة الجهود لتنفيذ خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية

ويضم القسم مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل، منها أجهزة التنبيه الكهربائي والموجات فوق الصوتية، وأجهزة الليزر منخفض الطاقة، وجهاز التحفيز اللمفاوي، وأشعة تحت الحمراء، ووحدة متكاملة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ميزان طبي وجهاز فيبريتور، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية وتأهيلية متكاملة للمرضى.

بني سويف آداب بني سويف جامعة بني سويف

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

