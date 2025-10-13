لميس الحديدي تعلن عن خبر مهم في قمة شرم الشيخ

قالت الإعلامية لميس الحديدي إننا نعيش يوماً هاماً للسلام في الشرق الأوسط" معلقة:"نتمنى أن يكون يوماً هاماً للسلام في الشرق الأوسط في قمة السلام التي تحتضنها مدينة السلام، بحضور 30 من قادة العرب والمسلمين وقادة العالم، وتُعقد برئاسة مشتركة مصرية أمريكية."



وأضافت خلال تقديمها حلقة خاصة عن قمة شرم الشيخ للسلام على شاشة "النهار" أنه "من المتوقع أن يكون هناك اتفاق رباعي بحضور الوسطاء قطر وتركيا والولايات المتحدة، لكن الأمور تتغير بشكل متسارع، وبينما نتحدث، يتوالى وصول القادة من كل أنحاء العالم، بداية من الرئيس التركي والفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا والأمير القطري والرئيس الفلسطيني والملك الأردني."



ولفتت الحديدي إلى أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بالأمس جاءت في اللحظات الأخيرة، وهو أمر بالغ الأهمية كونه الطرف الأصيل في القضية الفلسطينية.

وكانت المفاجأة بعد وصول الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل أنه تم الاتصال بالرئيس السيسي، وأُعلن عن مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل ان يعتذر مكتبه منذ قليل حيث قيل انه إعتذار بسبب الاعياد وعلقت : مش عاوزة أعلق على ده لكنه خبر مهم "