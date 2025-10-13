قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
توك شو

لميس الحديدي تعلن عن خبر مهم في قمة شرم الشيخ

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الإعلامية لميس الحديدي إننا نعيش يوماً هاماً للسلام في الشرق الأوسط" معلقة:"نتمنى أن يكون يوماً هاماً للسلام في الشرق الأوسط في قمة السلام التي تحتضنها مدينة السلام، بحضور 30 من قادة العرب والمسلمين وقادة العالم، وتُعقد برئاسة مشتركة مصرية أمريكية."


وأضافت خلال تقديمها حلقة خاصة عن قمة شرم الشيخ للسلام على شاشة "النهار" أنه "من المتوقع أن يكون هناك اتفاق رباعي بحضور الوسطاء قطر وتركيا والولايات المتحدة، لكن الأمور تتغير بشكل متسارع، وبينما نتحدث، يتوالى وصول القادة من كل أنحاء العالم، بداية من الرئيس التركي والفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا والأمير القطري والرئيس الفلسطيني والملك الأردني."


ولفتت الحديدي إلى أن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بالأمس جاءت في اللحظات الأخيرة، وهو أمر بالغ الأهمية كونه الطرف الأصيل في القضية الفلسطينية. 

وكانت المفاجأة بعد وصول الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل أنه تم الاتصال بالرئيس السيسي، وأُعلن عن مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبل ان يعتذر مكتبه  منذ قليل حيث قيل انه إعتذار بسبب الاعياد وعلقت : مش عاوزة أعلق على  ده لكنه خبر مهم "

لميس الحديدي مدينة السلام قمة شرم الشيخ

