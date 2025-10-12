تدريب وتأهيل 1000 متدرب ببني سويف على ريادة الأعمال والشمول المالي ضمن مبادرة الرئاسية بداية

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة وإدارة تموين ناصر والشئون الاجتماعية، البرنامج التدريبي"ريادة الأعمال والشمول المالي"، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية ، وتحت إشراف السيد" بلال حبش" نائب محافظ بني سويف المشرف العام على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية.

رحب رئيس المدينة بالحضور موضحا أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في تقديم حلول مبتكرة لتحديات الاقتصاد من خلال المشروعات الصغيرة للشباب مما يسهم في خفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تم فتح باب الحوار مع المتدربين حول محاور البرنامج التدريبي

وأضاف محمد البحيري مدير وحدة السكان ومقرر التنمية البشرية بالمحافظة أن البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية المحافظ"د. محمد هاني غنيم"وبإشراف من نائبه "بلال حبش"،وفي إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع بنك مصر وصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ،حيث تم إعداد قاعدة بيانات ضمت 5000 متدرب منهم 1000 متدربا لمركز ناصر.

وتطرق الي استضافة المحافظة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية النسخه الرابعه، مشيرا إلي تميز المحافظة الملحوظ في زراعة وتصدير النباتات الطبية والعطرية مما يجعلها تتصدر المشهد علي مستوي الجمهورية بنسبة 60% من التصدير علي مستوي الجمهورية، وعرض علي الحضور روابط التسجيل بالمهرجان والتواجده علي الصفحة الرسمية للمحافظة

وجددت المحافظة دعوتها للراغبين في التسجيل والمشاركة الدخول عبر الروابط التالية :

الموقع الرسمي للمهرجان:

https://maps-bns.com

رابط التسجيل والمشاركة(زائر –عارض – متحدث – متطوع – تغطية إعلامية):

https://maps-bns.com/ar#registration

رابط تقديم المقترحات:

https://maps-bns.com/#proposal-submission

رابط المشاركة في الأنشطة والمسابقات:

https://maps-bns.com/ar/activities