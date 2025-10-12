قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

تدريب وتأهيل 1000 متدرب ببني سويف على ريادة الأعمال والشمول المالي ضمن مبادرة الرئاسية بداية

بني سويف
بني سويف

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر بالتعاون مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة وإدارة تموين ناصر والشئون الاجتماعية، البرنامج التدريبي"ريادة الأعمال والشمول المالي"، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" للتنمية البشرية ، وتحت إشراف السيد" بلال حبش" نائب محافظ بني سويف المشرف العام  على وحدة السكان ورئيس لجنة التنمية البشرية.

رحب رئيس المدينة بالحضور موضحا أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في تقديم حلول مبتكرة لتحديات الاقتصاد من خلال المشروعات الصغيرة للشباب مما يسهم في خفض نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تم فتح باب الحوار مع المتدربين حول محاور البرنامج التدريبي

وأضاف محمد البحيري مدير وحدة السكان ومقرر التنمية البشرية بالمحافظة أن البرنامج يتم تنفيذه تحت رعاية المحافظ"د. محمد هاني غنيم"وبإشراف من نائبه "بلال حبش"،وفي إطار تعزيز الشراكة والتعاون مع بنك مصر وصناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ،حيث تم إعداد قاعدة بيانات ضمت 5000 متدرب منهم 1000 متدربا لمركز ناصر.

وتطرق الي استضافة المحافظة لمهرجان النباتات الطبية والعطرية النسخه الرابعه، مشيرا إلي تميز المحافظة الملحوظ في زراعة وتصدير النباتات الطبية والعطرية مما يجعلها تتصدر المشهد علي مستوي الجمهورية بنسبة 60% من التصدير علي مستوي الجمهورية، وعرض علي الحضور روابط التسجيل بالمهرجان والتواجده علي الصفحة الرسمية للمحافظة

وجددت المحافظة دعوتها للراغبين في التسجيل والمشاركة الدخول عبر الروابط التالية :

الموقع الرسمي للمهرجان:
https://maps-bns.com

رابط التسجيل والمشاركة(زائر –عارض – متحدث – متطوع – تغطية إعلامية):
https://maps-bns.com/ar#registration

رابط تقديم المقترحات:
https://maps-bns.com/#proposal-submission

رابط المشاركة في الأنشطة والمسابقات:
https://maps-bns.com/ar/activities

بني سويف الفشن ناصر

