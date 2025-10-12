أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن

عبر الشيخ أحمد تركي، الإمام بوزارة الأوقاف وأمين الشئون الدينية بحزب حماة الوطن، عن سعادته بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتعيينه بمجلس الشيوخ ضمن 100 شخصية يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم في مجلس الشيوخ.

وقال الشيخ أحمد تركي في تصريح له: «يسرني ويشرفني أن أرفع إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أسمى آيات الشكر والتقدير على نيل ثقة سيادته وتعينى عضواً بمجلس الشيوخ».

وأضاف: «إن ما تقومون به سيدى الرئيس من عمل دؤوب على كل المستويات للوصول بمصر إلى مقامها الرفيع بين الأمم كوطن برتبة حضارة، وحماية أمنها القومى برؤية واضحة، ليمثل دافعًا لنا جميعًا على مواصلة العطاء والإخلاص في خدمة وطننا الغالي كجنود أوفياء تحت قيادتك».

وتابع: وإذ أتقدم إلى سيادتك بخالص العرفان والامتنان، فإننى أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجَهد والجُهد فى خدمة الوطن ودعم القيم الدينية والوطنية ومجابهة التطرف ونشر الوعى اللازم لضمان التماسك المجتمعى.



وختم: «أتوجه بالشكر والتقدير إلى مؤسساتنا الوطنية على ما يبذلونه من جهود صادقة وما يحققونه من إنجازات ملموسة في خدمة الوطن، تحت القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس… أسأل الله أن يجعل مصر فى أمنه وأمانه، وأن يوفقنا جميعاً فى حماية هذا الوطن وخدمته.. والله الهادى إلى سواء السبيل».

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 575 لسنة 2025، بشأن تعيين 100 شخص أعضاء في مجلس الشيوخ، في العدد 41 تابع في 11 أكتوبر 2025.