قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفارة قطر بالقاهرة تصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ
معيط: مصر في الطريق الصحيح نحو الاستقرار الاقتصادي
سعر الذهب اليوم 12-10-2025
السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث
أرض ميت عقبة كانت مُهدّدة بالسحب.. أمين صندوق الزمالك: تجاوزنا مديونيات 17 مليون جنيه للأوقاف
هيمنة مصرية .. تعرّف على الفائزين العرب بجائزة نوبل منذ إطلاقها
ربنا عوّضني .. مي فاروق تحتفل بألبومها الجديد وتصفه بـ «التاريخي» | شاهد
«الحديدي»: «ياس توروب» مدرب قوي الشخصية وسيُعيد الانضباط في الأهلي.. و«ريبيرو» لم يقدّم أي شيء
انطلاق 400 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة خلال ساعات
حماس تُؤكد صعوبة مفاوضات المرحلة الثانية واستعدادها لمواجهة العدوان
أسامة نبيه: منتخب الشباب ميقدرش يكسب اليابان ونيوزيلندا.. لهذه الأسباب
المدرب الصربي حسم الأمر.. زوران مانولوفيتش يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يناقش نتائج 159 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري.. وانطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية 18 أكتوبر

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها 

محافظ بني سويف يناقش نتائج 159 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية،مشيراً إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة  في الربع الثالث من العام الحالي 2025على مدار أشهر"يوليو/أغسطس/سبتمبر"في مجال بحث الشكاوى الواردة  لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

بني سويف تعلن عن قرب انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية
أعلنت محافظة بني سويف عن قرب انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والمقرر عقده خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2025، والذي يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي المهرجان في إطار جهود المحافظة لتعزيز مكانتها كمركز رائد في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، من خلال تنظيم معارض متخصصة، وجلسات نقاشية، ومسابقات وأنشطة متنوعة.

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يعلن افتتاح وتشغيل معامل الفيزياء المركزية
أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية تشغيل وافتتاح معامل الفيزياء  داخل الحرم الجامعي بداية من الأسبوع الجارى ، وذلك فى إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة.

 أكد رئيس الجامعة أن تجهيز المعامل بأحدث التقنيات يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب لتنفيذ تجاربهم العملية داخل بيئة تعليمية متكاملة، مؤكدا أهمية هذه الخطوة فى  تعزز الفهم العميق وربط الموضوعات النظرية بالتطبيق العملى ، لافتا إلى ان حرص الجامعة على توفير هذه الإمكانيات المتقدمة يعكس التزام الجامعة الأهلية بتقديم تجربة تعليمية رائدة، تُمكّن الطلاب من اكتساب المهارات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتُحفّزهم على الابتكار والإبداع.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

طريقة التقديم الإلكتروني للحصول على وحدة بديلة لسكان الإيجار القديم 2025

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

أسعار السجائر

استقرار أسعار السجائر .. حقيقة زيادة نوفمبر| رئيس الشعبة يكشف لـ "صدى البلد"

الأمطار

خرائط سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تكشف مفاجأة

أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 في محطات الوقود

أسعار البنزين والسولار اليوم في محطات الوقود

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

قداس المناولة الاحتفالية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية وافتتاح مبنى التعليم المسيحي بالخصوص

زير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم

وزير الري: السنغال شريك رئيسي لمصر في مجال المياه

بالصور

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد