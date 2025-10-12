أخبار بني سويف| المحافظ يناقش نتائج 159 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري.. وانطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية 18 أكتوبر

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها

محافظ بني سويف يناقش نتائج 159 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية،مشيراً إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة،تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة في الربع الثالث من العام الحالي 2025على مدار أشهر"يوليو/أغسطس/سبتمبر"في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة،بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية

بني سويف تعلن عن قرب انطلاق مهرجان النباتات الطبية والعطرية

أعلنت محافظة بني سويف عن قرب انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والمقرر عقده خلال الفترة من 18 إلى 19 أكتوبر 2025، والذي يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي المهرجان في إطار جهود المحافظة لتعزيز مكانتها كمركز رائد في إنتاج وتصنيع النباتات الطبية والعطرية، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، من خلال تنظيم معارض متخصصة، وجلسات نقاشية، ومسابقات وأنشطة متنوعة.

رئيس جامعة بني سويف الأهلية يعلن افتتاح وتشغيل معامل الفيزياء المركزية

أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف الأهلية تشغيل وافتتاح معامل الفيزياء داخل الحرم الجامعي بداية من الأسبوع الجارى ، وذلك فى إطار حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة.

أكد رئيس الجامعة أن تجهيز المعامل بأحدث التقنيات يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب لتنفيذ تجاربهم العملية داخل بيئة تعليمية متكاملة، مؤكدا أهمية هذه الخطوة فى تعزز الفهم العميق وربط الموضوعات النظرية بالتطبيق العملى ، لافتا إلى ان حرص الجامعة على توفير هذه الإمكانيات المتقدمة يعكس التزام الجامعة الأهلية بتقديم تجربة تعليمية رائدة، تُمكّن الطلاب من اكتساب المهارات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل، وتُحفّزهم على الابتكار والإبداع.