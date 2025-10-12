قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وول ستريت جورنال: الفصائل الفلسطينية مستعدة للإفراج عن الرهائن اليوم
فعل يمنعك من غضب الله.. أوصى به النبي
عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة

محمد سمير

كشف سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، عن سعادته البالغة بالنتائج الرائعة التي حققها المنتخب المصري في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والناشئين بالمياه المفتوحة، والتي أُقيمت بمدينة مارينا العلمين، مؤكدًا أن الختام كان "مسكًا" بعد حصد 31 ميدالية متنوعة بواقع 13 ذهبية و11 فضية و7 برونزيات.

وقال الشاذلي في تصريحاته عقب ختام البطولة "الحمد لله، نتيجة ولا أروع، البطولة كانت على أرضنا وبين جمهورنا، واللاعبون واللاعبات كانوا على قدر المسؤولية. السيادة مصرية في المياه المفتوحة، بعد بطولات صربيا وفرنسا ثم مصر، لتتواصل سلسلة التفوق المصري".

وأضاف "سباقات التتابع لها فرحة مختلفة، لأنها تجمع الفريق بأكمله، الأداء الرائع من مروان عمراوي وندى مجدي، وكذلك ياسين محمد وجميع أبطالنا وبطلاتنا، كان مبهرا وأسعد الجميع، هذه الروح الجماعية هي سر النجاح".

ووجه الشاذلي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قائلاً إن دعمهما المستمر كان دافعا قويا لكل عناصر المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأكمل "انا قريب من اللاعبين في كل المعسكرات، وأعرف قدراتهم جيدا، لدينا أبطال مثل مروان عمراوي لا غنى عنهم، فهو نموذج يحتذى به وكابتن حقيقي للمنتخب، وما تحقق هو نتاج جهد كبير ومعسكر إعداد ناجح بالإسكندرية، مشيرا إلى أن دعم الدولة للمنتخبات لم يذهب سدى، وأن اللاعبين أثبتوا جدارتهم بالثقة الموضوعة فيهم".

واختتم الشاذلي تصريحاته "السباحة بالزعانف المصرية فرضت هيمنتها في المسافات الطويلة، وهدفنا القادم هو السيطرة الكاملة على جميع الفئات والمسابقات، سواء في حمامات السباحة والمسافات القصيرة. 
وأوضح لدينا أبطال صاعدين مثل طارق حسن من الإسماعيلية، الذي حقق المركز الثالث عالمياً في سباق 100 متر مونو، ونعد بأن نواصل الفرح للجماهير المصرية. 
واختتم الشاذلي تصريحاته قائلاً : نأمل قريبا أن تصبح اللعبة أولمبية لنمنح مصر ميدالية جديدة باسمها في المحافل العالمية".

سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بطولة العالم للسباحة بالزعانف بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والناشئين بالمياه المفتوحة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

المخرجة المجرية إلديكو إنيدي

مهرجان القاهرة السينمائي يكرم المخرجة المجرية إلديكو إنيدي بجائزة الهرم الذهبي

فيلم "آخر المعجزات"

فيلم آخر المعجزات يشارك في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة في دورته الـ46

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

