سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة

كشف سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، عن سعادته البالغة بالنتائج الرائعة التي حققها المنتخب المصري في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والناشئين بالمياه المفتوحة، والتي أُقيمت بمدينة مارينا العلمين، مؤكدًا أن الختام كان "مسكًا" بعد حصد 31 ميدالية متنوعة بواقع 13 ذهبية و11 فضية و7 برونزيات.

وقال الشاذلي في تصريحاته عقب ختام البطولة "الحمد لله، نتيجة ولا أروع، البطولة كانت على أرضنا وبين جمهورنا، واللاعبون واللاعبات كانوا على قدر المسؤولية. السيادة مصرية في المياه المفتوحة، بعد بطولات صربيا وفرنسا ثم مصر، لتتواصل سلسلة التفوق المصري".

وأضاف "سباقات التتابع لها فرحة مختلفة، لأنها تجمع الفريق بأكمله، الأداء الرائع من مروان عمراوي وندى مجدي، وكذلك ياسين محمد وجميع أبطالنا وبطلاتنا، كان مبهرا وأسعد الجميع، هذه الروح الجماعية هي سر النجاح".

ووجه الشاذلي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قائلاً إن دعمهما المستمر كان دافعا قويا لكل عناصر المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأكمل "انا قريب من اللاعبين في كل المعسكرات، وأعرف قدراتهم جيدا، لدينا أبطال مثل مروان عمراوي لا غنى عنهم، فهو نموذج يحتذى به وكابتن حقيقي للمنتخب، وما تحقق هو نتاج جهد كبير ومعسكر إعداد ناجح بالإسكندرية، مشيرا إلى أن دعم الدولة للمنتخبات لم يذهب سدى، وأن اللاعبين أثبتوا جدارتهم بالثقة الموضوعة فيهم".

واختتم الشاذلي تصريحاته "السباحة بالزعانف المصرية فرضت هيمنتها في المسافات الطويلة، وهدفنا القادم هو السيطرة الكاملة على جميع الفئات والمسابقات، سواء في حمامات السباحة والمسافات القصيرة.

وأوضح لدينا أبطال صاعدين مثل طارق حسن من الإسماعيلية، الذي حقق المركز الثالث عالمياً في سباق 100 متر مونو، ونعد بأن نواصل الفرح للجماهير المصرية.

واختتم الشاذلي تصريحاته قائلاً : نأمل قريبا أن تصبح اللعبة أولمبية لنمنح مصر ميدالية جديدة باسمها في المحافل العالمية".