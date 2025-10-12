قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء ..مصرع فتاة وإصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة بـ بني سويف

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي
بني سويف : محمد عبدالحليم

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب 17 عاملًا آخرين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال بطريق الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية لهم 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال بطريق الواسطى، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

 وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، وتبين أن الجثة لفتاة وتدعى «سناء.ه.م»، 18 عامًا، وتوقيت داخل استقبال المستشفى، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون، 17 عاملا، وهم: أيمن سليمان سليم: 28 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالترقوه اليسري، وغادة سليم سلام 30 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وهبة حامد سليم 25 عامًا، مصابة بسحجات وكدامات بالجسم، ومي ناصر سعد 16 عامًا مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر وأصيبت وسارة شريف سلام 17 عامًا، مصابة بسحجات وكدامات بالجسم، ومحمد شعبان أحمد 29 عامًا مصابًا بكسر بالذراع الأيمن، وعيد صابر عيد 25 عامًا مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، علا أحمد محيسن 22 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض، ونورا ناصر سليم 15 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراعين، وياسمين محمد سيد 17 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ.

وأصيبت نهلة رمضان فراج 15 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ونهي صابر عبدالمحسن 20 عامًا، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، وعبير على محمد 18 عامًا مصابة بسحجات وكدامات بالجسم، وهدير رمضان عبدالحميد 15 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعبير عمرسيد 19 عامًا، مصابة بسحجات وكدامات بالجسم، وأحمد صلاح عبدالعليم 19 عامًا مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

المصري البورسعيدي

موعد سفر بعثة المصري البورسعيدي لمواجهة الاتحاد الليبي

دراجان ستويكوفيتش

ستويكوفيتش يعلن استقالته من تدريب منتخب صربيا بعد الخسارة أمام ألبانيا

منتخب كاب فيردي

منتظر المباراة بشغف.. ماجد سامي يعلق على مواجهة كاب فيردي وإسواتيني

بالصور

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد