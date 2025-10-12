بالأسماء ..مصرع فتاة وإصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة بـ بني سويف

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب 17 عاملًا آخرين، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال بطريق الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية لهم

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال بطريق الواسطى، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تحت إشراف الدكتور هاني همام، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، وتبين أن الجثة لفتاة وتدعى «سناء.ه.م»، 18 عامًا، وتوقيت داخل استقبال المستشفى، وتم إيداع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون، 17 عاملا، وهم: أيمن سليمان سليم: 28 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالترقوه اليسري، وغادة سليم سلام 30 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وهبة حامد سليم 25 عامًا، مصابة بسحجات وكدامات بالجسم، ومي ناصر سعد 16 عامًا مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر وأصيبت وسارة شريف سلام 17 عامًا، مصابة بسحجات وكدامات بالجسم، ومحمد شعبان أحمد 29 عامًا مصابًا بكسر بالذراع الأيمن، وعيد صابر عيد 25 عامًا مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، علا أحمد محيسن 22 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالحوض، ونورا ناصر سليم 15 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراعين، وياسمين محمد سيد 17 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ.

وأصيبت نهلة رمضان فراج 15 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ونهي صابر عبدالمحسن 20 عامًا، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، وعبير على محمد 18 عامًا مصابة بسحجات وكدامات بالجسم، وهدير رمضان عبدالحميد 15 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وعبير عمرسيد 19 عامًا، مصابة بسحجات وكدامات بالجسم، وأحمد صلاح عبدالعليم 19 عامًا مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج.