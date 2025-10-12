بني سويف: تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس بدعم المجتمع المدني

تم الانتهاء من تجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة قمن العروس الصحية بمشاركة فعّالة من المجتمع المدني وأهالي القرية، تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله خلال الفترة المقبلة.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، وفي إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمواصلة الجهود لتنفيذ خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة والسكان لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في المناطق الريفية

ويضم القسم مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في مجالات العلاج الطبيعي والتأهيل، منها أجهزة التنبيه الكهربائي والموجات فوق الصوتية، وأجهزة الليزر منخفض الطاقة، وجهاز التحفيز اللمفاوي، وأشعة تحت الحمراء، ووحدة متكاملة لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى ميزان طبي وجهاز فيبريتور، بما يسهم في تقديم خدمة علاجية وتأهيلية متكاملة للمرضى.

ويأتي إنشاء وتجهيز هذا القسم ضمن خطة شاملة تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية للوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة داخل القرى، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية الصحية المستدامة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير خدمات العلاج الطبيعي بالقرب من محل إقامتهم دون الحاجة إلى الانتقال للمستشفيات المركزية أو العامة.