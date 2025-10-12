مدرب ألمانيا يدافع عن انطلاقة نجم ليفربول.. تفاصيل

دافع جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم عن لاعب الوسط فلوريان فيرتز قائلا إن بدايته البطيئة في ليفربول هي ببساطة جزء من تأقلمه في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتعاقد ليفربول مع اللاعب الألماني الدولي قادما من باير ليفركوزن مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية الحصول على مكافآت تصل إلى 16 مليون جنيه إسترليني.



ورغم ذلك، لم يحرز فيرتز حتى الآن هدفا أو يقدم تمريرة حاسمة في سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع حامل اللقب.



وقال ناجلسمان لقناة "سبورت وان": "رغم عدم تسجيله أي هدف، فإنه لا يزال اللاعب الذي يصنع أكبر عدد من الفرص في الدوري الإنجليزي الممتاز".



وأضاف: "لن يكون خطأه إذا لم يحولها الفرص زملاؤه إلى أهداف، ولا تكشف الإحصائيات عن القصة كاملة".



وواصل: "يحتاج فيرتز إلى التعود على الدوري، رأيته يلعب بحرية تامة إنه يعرف ما يمكنه فعله وكيف تسير الأمور، لم يكن الأمر سهلا عليه دائما، يتعين عليه العمل بجد الآن أيضا".



انضم فيرتز إلى ليفركوزن قادما من كولونيا في 2020 وسرعان ما أثبت نفسه كأحد أفضل المواهب في الدوري الألماني إذ سجل 57 هدفا وقدم 65 تمريرة حاسمة في 197 مباراة مع ليفركوزن.



لكن وصوله إلى ملعب أنفيلد تزامن مع معاناة ليفربول هذا الموسم إذ تعرض لثلاث هزائم متتالية، إلى جانب أن ألكسندر إيزاك، الذي تعاقد معه ليفربول في صفقة قياسية، بدا بعيدا عن مستواه بعد فترة التحضير للموسم الجديد، بينما لم يتمكن محمد صلاح من تكرار الظهور بالمستوى الذي حطم به الأرقام القياسية إذ سجل خمسة أهداف في آخر 21 مباراة له مع الفريق.