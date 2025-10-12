الاتحاد الصربي لكرة القدم يعلن غياب 5 لاعبين عن مباراة أندورا بتصفيات المونديال

كشف الاتحاد الصربي لكرة القدم، اليوم /الأحد/، عن وجود عدة تغييرات طرأت على قائمة الفريق المتوجه إلى أندورا بسبب ظروف قهرية، حيث إنه من المقرر أن يخوض يوم الثلاثاء المقبل مباراته أمام المنتخب الأندوري ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



وأكد الاتحاد - في بيان عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - غياب خمسة لاعبين أساسيين عن المباراة بسبب الإصابة، وهم: نيكولا ميلينكوفيتش، لوكا يوفيتش، بريدراج رايكوفيتش، أندريا زيفكوفيتش ودراجان روسيتش.



وأشار إلى أن القائمة شهدت أيضا انضمام ثلاثة أسماء جديدة لتعويض الغيابات، وهم: لوكا لييسكيتش، فوك دراشكيتش وميهايلو تسفيتكوفيتش .



ويذكر أن المنتخب الصربي كان قد خسر على يد نظيره الألباني أمس السبت في إطار تصفيات كأس العالم 2026، لتطيح الخسارة بالمدير الفني دراجان ستويكوفيتش.