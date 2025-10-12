قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: كان يمكن إنقاذ 20 ألفا من الموت في غزة
بدء التوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا في هذا الموعد
خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الاتحاد الصربي لكرة القدم يعلن غياب 5 لاعبين عن مباراة أندورا بتصفيات المونديال

الاتحاد الصربي لكرة القدم
الاتحاد الصربي لكرة القدم
أ ش أ

كشف الاتحاد الصربي لكرة القدم، اليوم /الأحد/، عن وجود عدة تغييرات طرأت على قائمة الفريق المتوجه إلى أندورا بسبب ظروف قهرية، حيث إنه من المقرر أن يخوض يوم الثلاثاء المقبل مباراته أمام المنتخب الأندوري ضمن تصفيات كأس العالم 2026.


وأكد الاتحاد - في بيان عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - غياب خمسة لاعبين أساسيين عن المباراة بسبب الإصابة، وهم: نيكولا ميلينكوفيتش، لوكا يوفيتش، بريدراج رايكوفيتش، أندريا زيفكوفيتش ودراجان روسيتش.


وأشار إلى أن القائمة شهدت أيضا انضمام ثلاثة أسماء جديدة لتعويض الغيابات، وهم: لوكا لييسكيتش، فوك دراشكيتش وميهايلو تسفيتكوفيتش .


ويذكر أن المنتخب الصربي كان قد خسر على يد نظيره الألباني أمس السبت في إطار تصفيات كأس العالم 2026، لتطيح الخسارة بالمدير الفني دراجان ستويكوفيتش.

الاتحاد الصربي لكرة القدم وجود عدة تغييرات تعويض الغيابات تصفيات كأس العالم 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

