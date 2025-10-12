قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
سنتأهل بأي ثمن.. أول تعليق من نجم غانا قبل الجولة الحاسمة في تصفيات المونديال
مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا
29 مرة خلال عام.. إثيوبيا تتعرض لهزتين أرضيتين اليوم
أحمد حسن يكشف عن أسماء الجهاز المعاون للدنماركي توروب..تفاصيل
وزير الأوقاف: إعادة انتخاب مصر رئيسا لمجلس منظمة العمل العربية يعكس مكانتها
ستاد القاهرة يتزين استعدادًا لفرحة الصعود لكأس العالم| صور خاصة
رياضة

700 لاعب يشاركون في بطولة الجمهورية للشطرنج بالمركز الأولمبي بالمعادي

محمد سمير

أعلن اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، عن انطلاق بطولة الجمهورية المفتوحة، لجميع الأعمار السنية  للشطرنج بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وتقام بطولة الجمهورية في الفترة من 11 حتى 18 أكتوبر الجاري، بالمركز الأولمبي بالمعادي، وتشهد البطولة منافسات كلاسيك ورابد وبليدز بمشاركة 700 لاعبًا ولاعبة في جميع الأعمار السنية وجميع المسابقات.

أكد اللواء مختار عمارة أن البطولة تشهد مشاركة واسعة من جميع الأعمار، وهو ما يهدف إليه الاتحاد لنشر اللعبة في جميع أنحاء الجمهورية.

أضاف عمارة أن الاتحاد يحرص على نشر اللعبة وانتقاء العناصر المميزة لتمثيل منتخب مصر في المحافل الدولية.

تابع عمارة أن البطولة تمثل فرصة ذهبية لاكتشاف مواهب جديدة في لعبة الشطرنج، مشيرًا إلى أن الاتحاد وضع خطة طويلة المدى لتأهيل اللاعبين المميزين فنيًا وذهنيًا، ليكونوا نواة قوية لمنتخبات مصر في الفئات المختلفة.

وأوضح أن الاتحاد يعمل على تطوير كوادر التدريب والتحكيم بالتوازي مع تطوير اللاعبين، مؤكدًا أن المشاركة الكبيرة في البطولة تعكس الاهتمام المتزايد باللعبة داخل مصر.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتأكيد على أن المنافسات تقام وسط تنظيم مميز وإشراف فني دقيق، بما يضمن خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة، مع الالتزام الكامل بلوائح الاتحاد الدولي للشطرنج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

ترشيحاتنا

رئيس جامعة سوهاج: نعمل للحفاظ على المركز الأول إفريقياً ومصرياً في تصنيف الجامعات المستدامة

نقابة الصحفيين

عربية "الصحفيين" تنظم لقاءً تضامنيًا حول العقوبات الأمريكية على حقوقيين فلسطينيين

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تستقبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

