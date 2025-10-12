سنتأهل بأي ثمن.. أول تعليق من نجم غانا قبل الجولة الحاسمة في تصفيات المونديال

علَّق محمد قدوس، نجم توتنهام هوتسبير ومنتخب غانا، على مواجهة جزر القمر، قبل الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقال قدوس، في تصريحات صحفية: "أشعر بأننا نمثل بلدنا في لحظة فارقة، واللعب بقميص غانا شرف لا يوازيه شيء، علينا التأهل مهما كلف الأمر، نحن نسير على الطريق الصحيح الآن".

وأوضح أن غيابه عن كأس الأمم الإفريقية 2025، كان مؤلما، لكنه يرى في تصفيات كأس العالم الحالية، فرصة؛ لتعويض تلك الخيبة، وتحقيق إنجاز يليق بجماهير غانا.

وأكد أن: "كأس الأمم الإفريقية بطولة كبيرة نحلم جميعاً بالمشاركة فيها، لكن هدفنا الآن هو المونديال، والتأهل له ليس فقط إنجازاً رياضياً؛ بل واجبا وطنيا".