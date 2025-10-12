29 مرة خلال عام.. إثيوبيا تتعرض لهزتين أرضيتين اليوم

تتعرض اثيوبيا من حين لآخر إلى عدد من الهزات الأرضية ، خاصة خلال هذا العام، حيث تعرضت إلى عدد كبير من الزلازل، مما قد يؤدي إلى نشاط بركاني وشيك، وفقا للخبراء.

وشهدت إثيوبيا اليوم ، زلزال بدرجة 4.3 على مقياس ريختر على بُعد 7 كلم من Atsbi، وذلك في حوالي الساعة 12:23 ص، و ذلك بحسب U.S. Geological Survey.

كما تعرضتا إثيوبيا وإريتريا معا إلى زلزال بدرجة 4.5 ريختر على بُعد 6 كلم من إثيوبيا في حوالي الساعة 12:41 ص.

زلزال إثيوبيا

وتأتي هذه الزلازل ضمن سلسلة من الهزات الأرضية التي شهدتها إثيوبيا خلال العام الجاري، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 29 هزة متفاوتة القوة، تجاوزت معظمها 5 درجات على مقياس ريختر، وهو ما يصنفها ضمن الفئة القوية نسبيًا.

كما تعود المخاوف الحالية إلى سجل إثيوبيا الزلزالي والبركاني النشط، حيث تزامنت بعض الهزات السابقة مع ثوران بركاني في جبل دوفن مطلع العام الجاري، وهو ما أثار الذعر بين السكان المحليين آنذاك.

وحذر الخبراء الجيولوجيون، من أن تكرار الزلازل في الفترة الأخيرة قد يكون مؤشرًا على نشاط بركاني وشيك، مستشهدين بما حدث في عام 1820 حين شهدت منطقة فنتالي ثورانًا بركانيًا تاريخيًا.

ويتوقع الخبراء استمرار النشاط الزلزالي في إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة اتخاذ تدابير احترازية لحماية السكان في المناطق القريبة من مراكز الاهتزازات المتكررة.