قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسى: غدا يوم تاريخي.. وترامب يتحدث أمام قادة العالم عن ما بعد الاتفاق
تحركات جديدة في سعر الدولار اليوم
شرم الشيخ تتصدر المشهد العالمي.. أحمد موسى يكشف تفاصيل قمة السلام غدا
أحمد موسى: مصر تتصدر المشهد العالمي.. وتتحدث عن السلام منذ أكثر من 40 عامًا
هل التدخين ينقض الوضوء؟.. أمين الإفتاء: يجب غسل الفم والتطيب قبل الصلاة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

29 مرة خلال عام.. إثيوبيا تتعرض لهزتين أرضيتين اليوم

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

تتعرض اثيوبيا من حين لآخر إلى عدد من الهزات الأرضية ، خاصة خلال هذا العام، حيث تعرضت إلى عدد كبير من الزلازل، مما قد يؤدي إلى نشاط بركاني وشيك، وفقا للخبراء.

وشهدت إثيوبيا اليوم ، زلزال بدرجة 4.3 على مقياس ريختر على بُعد 7 كلم من Atsbi، وذلك في حوالي الساعة 12:23 ص، و ذلك بحسب U.S. Geological Survey.

كما تعرضتا إثيوبيا وإريتريا  معا إلى زلزال بدرجة 4.5 ريختر على بُعد 6 كلم من إثيوبيا في حوالي الساعة  12:41 ص.

زلزال إثيوبيا

وتأتي هذه الزلازل ضمن سلسلة من الهزات الأرضية التي شهدتها إثيوبيا خلال العام الجاري، والتي وصل عددها حتى الآن إلى 29 هزة متفاوتة القوة، تجاوزت معظمها 5 درجات على مقياس ريختر، وهو ما يصنفها ضمن الفئة القوية نسبيًا.

كما تعود المخاوف الحالية إلى سجل إثيوبيا الزلزالي والبركاني النشط، حيث تزامنت بعض الهزات السابقة مع ثوران بركاني في جبل دوفن مطلع العام الجاري، وهو ما أثار الذعر بين السكان المحليين آنذاك.

وحذر الخبراء الجيولوجيون، من أن تكرار الزلازل في الفترة الأخيرة قد يكون مؤشرًا على نشاط بركاني وشيك، مستشهدين بما حدث في عام 1820 حين شهدت منطقة فنتالي ثورانًا بركانيًا تاريخيًا.

ويتوقع الخبراء استمرار النشاط الزلزالي في إثيوبيا خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة اتخاذ تدابير احترازية لحماية السكان في المناطق القريبة من مراكز الاهتزازات المتكررة.

اثيوبيا الزلازل الهزات الأرضية نشاط بركاني ريختر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

السيارة التي كانت تقل القطريين

تفاصيل حادث الدبلوماسيين القطريين في شرم الشيخ.. ونقل الجثامين والمصابين إلى الدوحة

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

تكثيف الأعمال بمشروع “سكن مصر – أرض المعارض” المرحلة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعلن عن برنامج الاستثمار في المناخ بمصر

معرض تراثنا

غرفة الأثاث: معرض تراثنا للحرف اليدوية دعم من الدولة للمصنعين

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

فيديو

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

المزيد