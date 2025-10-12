سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم

شهد سعر الذهب محليا وعالميا ارتفاعا كبيرا علي مدار الأيام الماضية، وتخطيت سعر الأوقية الـ 4000 دولار بالتزامن مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم :

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع: 6223 جنيها

سعر الشراء: 6194 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22:

سعر البيع: 5704 جنيهًا

سعر الشراء: 5678 جنيهاً



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع:5445 جنيهًا

سعر الشراء: 5420 جنيهًا



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع: 4667 جنيهًا

سعر الشراء: 4646 جنيهًا



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع:3637 جنيهًا

سعر الشراء: 3623 جنيهًا



وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع:3111 جنيهًا

سعر الشراء: 3097 جنيهًا

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد12-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع: 43560 جنيهًا

سعر الشراء: 4336 جنيهًا

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع:193553 جنيهًا

سعر الشراء نحو 192664 جنيهًا



أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4018 دولار وفقا لسعر البورصة العالمية.



عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.