اقتصاد

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

شهد سعر الذهب محليا وعالميا ارتفاعا كبيرا علي مدار الأيام الماضية، وتخطيت سعر الأوقية الـ 4000 دولار بالتزامن مع استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الأمريكية.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.
 

أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم :

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع: 6223 جنيها

سعر الشراء: 6194 جنيهًا 

 سعر الذهب عيار 22:

سعر البيع: 5704 جنيهًا 

سعر الشراء: 5678 جنيهاً 


وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع:5445 جنيهًا 

سعر الشراء: 5420 جنيهًا 
 

 سجّل سعر جرام الذهب عيار 18  اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع: 4667 جنيهًا 

سعر الشراء: 4646 جنيهًا
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14  اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع:3637 جنيهًا 

سعر الشراء: 3623 جنيهًا 


وصل سعر جرام الذهب عيار 12  اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع:3111  جنيهًا 

سعر الشراء: 3097 جنيهًا  

سعر الذهب في مصر اليوم  الأحد12-10-2025 :

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع: 43560 جنيهًا 

سعر الشراء: 4336 جنيهًا 

وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة  اليوم الأحد 12-10-2025:

سعر البيع:193553 جنيهًا

سعر الشراء نحو 192664  جنيهًا

 
أسعار الذهب في البورصة العالمية

سجلت سعر الأوقية 4018 دولار وفقا لسعر البورصة العالمية.
 

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 
عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 

سعر الذهب سعار الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب اليوم الجنيه الذهب

