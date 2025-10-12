مؤسسة البترول الكويتية تحقق أرباحا صافية تتجاوز المليار دينار عن سنة 24/25

حققت مؤسسة البترول الكويتية أرباحا صافية بلغت مليار و365 مليون و897 ألف دينار كويتي (حوالي 4.4 مليار دولار أمريكي) عن السنة المالية (2024/2025).



وذكرت مؤسسة البترول الكويتية، في بيان اليوم الأحد ، أن هذه الأرباح الصافية عن السنة المالية (2024/2025) جرى إحالتها إلى الاحتياطي العام للمؤسسة.



وأشارت إلى أن إيراداتها في السنة المالية (2024/2025) بلغت 30 مليارا و63 مليونا و705 آلاف دينار كويتي (حوالي 98 مليار دولار أمريكي)، بينما بلغت مصروفات المؤسسة 28 مليارا و697 مليونا و808 آلاف دينار كويتي (حوالي 93.5 مليار دولار).