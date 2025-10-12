فيريرا يخطط لمنح بارون أوشينج فرصة الظهور الأول أمام ديكيداها

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول، أبلغ اللاعب الكيني بارون أوشينج بنيته منحه فرصة الظهور الأول بقميص الفريق خلال مواجهة ديكيداها الصومالي في مباراة الإياب، المقرر إقامتها يوم 24 أكتوبر الجاري على ستاد السلام.

وأوضح المصدر أن فيريرا ربط مشاركة اللاعب الشاب بنتيجة الفريق في لقاء الذهاب، المحدد له يوم 18 أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث يشترط تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق أريحية في الإياب.

وأكد المدرب الكيني لفيريرا تفهمه الكامل للموقف، مشيرًا إلى أنه مستعد للظهور في أي وقت يراه الجهاز الفني مناسبًا، ومقدرًا رغبة المدرب في تجهيزه تدريجيًا وعدم الدفع به في أجواء ضاغطة، خاصة كونه لا يزال لاعبًا صغير السن ويحتاج للاندماج تدريجيًا مع أجواء الفريق.

فيريرا يحسم بديل عمر جابر أمام ديكيداها في الكونفدرالية

في سياق أخر.. استقر البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الدفع بالمغربي صلاح الدين مصدق في مركز الظهير الأيمن، خلال مواجهة الفريق المقبلة أمام ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن فيريرا قرر الاعتماد على صلاح الدين مصدق في التشكيلة الأساسية، بديلًا لعمر جابر، الذي تأكد غيابه عن اللقاء بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب المغربي الرديف.

وأوضح المصدر أن قرار فيريرا جاء في ظل عدم اقتناعه الفني باللاعب الكيني بارون أوشينج، الوافد الجديد لصفوف الفريق، ما دفعه لمنح الفرصة للمغربي الشاب لإثبات نفسه في مركز الظهير الأيمن.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 من الشهر نفسه، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفارس الأبيض لتجاوز أحزان تراجع نتائجه على المستوى المحلي قبل التوقف، والبحث عن الفوز على بطل الصومال ذهابا وإيابا، من أجل التأهل لمرحلة دور المجموعات بالكونفيدرالية.