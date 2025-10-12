قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
شرم الشيخ.. "مدينة السلام" تتحول إلى مركز دائم لصناعة القرار الدولي
مدرب ألمانيا يدافع عن انطلاقة نجم ليفربول.. تفاصيل
حقيقة رفض حسام عبد المجيد تجديد عقده مع الزمالك
من الكنيست إلى شرم الشيخ.. زيارة ترامب تفتح صفحة جديدة في تاريخ الشرق الأوسط
فيريرا يخطط لمنح بارون أوشينج فرصة الظهور الأول أمام ديكيداها
انطلاق معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب على أرض مصر
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
قمة السيسي-ترامب تتصدر جدول أعمال قمة شرم الشيخ.. تعرف على البرنامج المبدئي
معتمد جمال مديرا فنيا لـ الانتاج الحربي
رياضة

فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي

رفض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض أي مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، رغم تلقي النادي عدة عروض من أندية الدوري الممتاز لخوض مباريات تحضيرية.

وجاء قرار فيريرا نتيجة الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق، سواء بسبب انضمام عدد من اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم، أو الإصابات التي يعاني منها بعض العناصر الأساسية.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ستاد الكلية الحربية، في إطار استعداداته لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي، المقررة إقامتها يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يفتقد 4 لاعبين في مواجهة ديكيداها بالكونفدرالية

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددًا من الغيابات المؤثرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتضم قائمة غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، كلا من الفلسطيني عدي الدباغ للإصابة في العضلة الضامة التي لحقت به خلال مواجهة الأهلي في الدوري، كما يعاني ناصر منسي من إصابة في الخلفية تمنعه من المشاركة، إضافة إلى عمر جابر الذي تعرض لإصابة عضلية أثناء تواجده مع منتخب مصر الثاني في المغرب.

ويواصل الفلسطيني آدم كايد برنامجه التأهيلي بعد معاناته من إصابة في عضلة السمانة، ما يصعب لحاقه بالمباراة.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 من الشهر نفسه، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفارس الأبيض لتجاوز أحزان تراجع نتائجه على المستوى المحلي قبل التوقف، والبحث عن الفوز على بطل الصومال ذهابا وإيابا، من أجل التأهل لمرحلة دور المجموعات بالكونفيدرالية.

يانيك فيريرا نادي الزمالك الدوري الممتاز ستاد الكلية الحربية ديكيداها الصومالي بطولة الكونفدرالية الإفريقية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

زراعة الشرقية

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

البطل

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

العرض الخاص لفيلم أوسكار

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

إيناس الدغيدي بعد زواجها

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

