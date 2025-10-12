فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات

رفض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خوض أي مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، رغم تلقي النادي عدة عروض من أندية الدوري الممتاز لخوض مباريات تحضيرية.

وجاء قرار فيريرا نتيجة الغيابات الكبيرة في صفوف الفريق، سواء بسبب انضمام عدد من اللاعبين الدوليين لمنتخبات بلادهم، أو الإصابات التي يعاني منها بعض العناصر الأساسية.

ويواصل الفريق تدريباته اليومية على ستاد الكلية الحربية، في إطار استعداداته لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي، المقررة إقامتها يوم السبت 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك يفتقد 4 لاعبين في مواجهة ديكيداها بالكونفدرالية

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددًا من الغيابات المؤثرة، قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق ديكيداها الصومالي، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتضم قائمة غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي، كلا من الفلسطيني عدي الدباغ للإصابة في العضلة الضامة التي لحقت به خلال مواجهة الأهلي في الدوري، كما يعاني ناصر منسي من إصابة في الخلفية تمنعه من المشاركة، إضافة إلى عمر جابر الذي تعرض لإصابة عضلية أثناء تواجده مع منتخب مصر الثاني في المغرب.

ويواصل الفلسطيني آدم كايد برنامجه التأهيلي بعد معاناته من إصابة في عضلة السمانة، ما يصعب لحاقه بالمباراة.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمباراة ديكيداها الصومالى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على أن تقام مباراة الإياب يوم السبت الموافق 25 من الشهر نفسه، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويسعى الفارس الأبيض لتجاوز أحزان تراجع نتائجه على المستوى المحلي قبل التوقف، والبحث عن الفوز على بطل الصومال ذهابا وإيابا، من أجل التأهل لمرحلة دور المجموعات بالكونفيدرالية.