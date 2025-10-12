الزمالك يتحرك لاحتواء أزمة مستحقات ثنائي الفريق

تحركت إدارة نادي الزمالك بشكل عاجل لاحتواء أزمة مستحقات الثنائي الأجنبي المغربي محمود بنتايج والبرازيلي خوان بيزيرا، بعدما تلقى النادي إنذارات رسمية من اللاعبين بسبب تأخر صرف رواتبهما الشهرية.

ووعد مسئولو النادي الثنائي بحل الأزمة وصرف مستحقاتهما خلال الأيام القليلة المقبلة، لتفادي الوصول إلى مرحلة فسخ التعاقد التي تسمح بها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حال تأخر الرواتب لأكثر من شهرين.

وكشف مصدر داخل النادي أن المهلة القانونية التي منحها بنتايج لإدارة الزمالك توشك على الانتهاء، إذ تنتهي يوم 15 أكتوبر الجاري، ليصبح بعدها اللاعب حرًا في فسخ عقده من طرف واحد في حال عدم السداد، وهي نفس الحالة التي يمر بها زميله بيزيرا.

وتسعى إدارة الزمالك في الوقت الحالي لإيجاد حلول مالية عاجلة من خلال موارد داخلية أو دعم خارجي، من أجل غلق الملف سريعًا والحفاظ على استقرار الفريق، خاصة في ظل حاجة الجهاز الفني لجهود اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل مسئولو الزمالك في إنهاء الأزمة وديًا قبل تفاقمها أو تعرض النادي لعقوبات محتملة، لا سيما أن موقف اللاعبين القانوني قوي ومدعوم بلوائح "فيفا"، ما يمنحهما الحق في الحصول على مستحقاتهما أو الرحيل دون أي شروط جزائية.

فيريرا يرفض خوض الزمالك مباريات ودية استعدادًا لبطولة الكونفدرالية

رفض البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فكرة خوض مباراة ودية خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وتلقى الزمالك أكثر من عرض من بعض أندية الدوري الممتاز، لخوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، إلا أن المدير الفني البلجيكي رفض خوض أي وديات في ظل الغيابات في صفوف الفريق بسبب انضمام الدوليين للمنتخبات، ووجود عدد من الإصابات في الزمالك.

ويخوض الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية بصورة يومية استعدادًا للقاء ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.