الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
من البنك الدولي إلى قبة الشيوخ.. محطات في مسيرة الدكتورة سحر نصر
مدير الكلية الفنية العسكرية: نواكب أحدث منظومات التعليم العالمى.. و38 قسمًا لخدمة احتياجات القوات المسلحة
رياضة

حل مؤقت.. نجم مغربي يهدد الزمالك وجون إدوارد يتدخل.. إيه الحكاية

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

شهدت الآونة الأخيرة نشوب أزمة حقيقية داخل نادي الزمالك عقب تلويح وكيل المغربي محمود بنتايج باللجوء إلى تقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بداعي عدم حصوله على المستحقات المالية المتأخرة.


وسادت حالة من الغضب لدي المغربي محمود بنتايج ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة وتهديد وكيل أعماله بفسخ التعاقد، حال عدم صرف المستحقات .


جون إدوارد المدير الرياضي في نادي الزمالك تواصل مع المغربي محمود بنتايج المتواجد حاليا رفقة معسكر منتخب بلاده الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب لاحتواء غضبه، ووعده بصرف جزء من مستحقاته المتأخرة خلال أيام قليلة .


ونجح جون إدوارد المدير الرياضي في نادي الزمالك في إقناع المغربي محمود بنتايج في التريث وعدم تقديم وكيله شكاوي في الفيفا نظرا للظروف المالية الصعبة التي يمر بها البيت الأبيض.

ووعد جون إدوارد المدير الرياضي في نادي الزمالك المغربي محمود بنتايج بصرف جزء من مستحقاته المالية المتأخرة عقب عودته من معسكر منتخب المغرب الثاني الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب.

المغربي محمود بنتايج نجم نادي الزمالك تفهم الوضع الصعب الذي تعيشه القلعة البيضاء، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت النادي وأخطر جون إدوارد المدير الرياضي للقلعة البيضاء أنه ينتظر صرف جزء من مستحقاته المالية المتأخرة.

نجم مغربي يهدد الزمالك


فجر مصدر مطلع داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير المغربي محمود بنتايج نجم القلعة البيضاء عقب تصريحات وكيله بتقديم شكوي إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب مستحقات اللاعب المالية المتأخرة.


قال المصدر ذاته: المغربي محمود بنتايج يهدد الزمالك بفسخ التعاقد حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال 10 أيام بدءا من تاريخ تسلم النادي للخطاب الموجه من اللاعب عن طريق وكيله.


تابع: المغربي محمود بنتايج سيقوم بالتصعيد في المحكمة الرياضية الكاس، من أجل فسخ تعاقده مع نادي الزمالك من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

أضاف: وكيل المغربي محمود بن تايج يتحرك في الوقت الراهن لفسخ عقد موكله من طرف واحد بعد تجاهل إدارة نادي الزمالك في الرد عليه.


استطرد: في حالة نجاح المغربي محمود بنتايج في فسخ تعاقده مع نادي الزمالك سيكون صفقة محتملة في الغريم التقليدي النادي الأهلي لدعم الجبهة اليسري خاصة وأن الفريق في طريقه للاستغناء عن مواطنه المغربي أشرف داري أو إعارته.


وكيله يهدد الزمالك


شن مسعد بن يوسف وكيل المغربي محمود بن تايج نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك هجوما ضاريا على إدارة القلعة البيضاء بسبب مستحقات موكله المتأخرة لدي البيت الأبيض.


وهدد وكيل المغربي محمود بن تايج في تصريحات صحفية بتقديم شكوي في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب المستحقات المالية المتأخرة لدي الفارس الأبيض.


وقال وكيل المغربي محمود بن تايج نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تصريحات صحفية: إدارة القلعة البيضاء لا تحترم أحد ولا يقوموا بالرد حتى على الناس، فلماذا نمنحهم فرصة؟!.. الخطوة القادمة ستكون في الفيفا.


تابع: لم نتحصل على أي مستحقات من نادي الزمالك لصالح موكلي المغربي محمود بن تايج كما أشيع خلال الأيام السابقة ، نتلقى وعود فقط دون الوفاء بها.


أضاف مسعد بن يوسف: سنتخذ كافة الإجراءات القانونية ونسلك الطرق الشرعية لضمان حقوق المغربي محمود بن تايج ضد إدارة نادي الزمالك.


أردف: المسؤولون في نادي الزمالك لم يحترمونا فلماذا نحترهم وسنقوم بإتخاذ كافة الاجراءات اللتي تضمن حقوق موكلي خلال الساعات القادمة".


واختتم حديثه قائلا: المغربي محمود بن تايج لاعب دولي ومحترف ولا يستحق تلك المعاملة من مسؤولي نادي الزمالك ولديه عائلة ومسؤوليات والمماطلة التي نراها من مسؤولي القلعة البيضاء علامة استفهام كبيرة.

