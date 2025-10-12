انطلاق معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب على أرض مصر

انطلقت اليوم فعاليات معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب "FIBA Africa Regional Youth Camp 2025، الذي تستضيفه مصر تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وبالتعاون مع الرابطة الوطنية الأمريكية للمحترفين NBA والاتحاد المصري.

وتم تخصيص الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر لمنافسات الفتيات، التي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، بينما تقام فعاليات الأولاد خلال الفترة من 19 حتى 22 من الشهر ذاته.

ويهدف المعسكر إلى تطوير مهارات اللاعبين الشباب في القارة الإفريقية، وإتاحة الفرصة لهم لاكتساب الخبرات من خلال تدريبات متقدمة تحت إشراف خبراء الاتحاد الدولي والـNBA.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث القاري في إطار خطط الاتحاد الدولي لكرة السلة لنشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها في إفريقيا، مع التأكيد على مكانة مصر كأحد أهم المراكز الإقليمية في رياضة كرة السلة.