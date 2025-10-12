لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا

أعلنت ‏الرئاسة المصرية، عن أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ المقرر عقدها غدا الاثنين، لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن اسماء الدول على النحو التالي:

- مصر

- الولايات المتحدة

- الأردن

- تركيا

- اندونيسيا

- الإمارات

- باكستان

- الهند

- البحرين

- الكويت

- سلطنة عمان

- قبرص

- اليونان

- المانيا

- فرنسا

- المملكة المتحدة

- إيطاليا

- اذربيجان

- اسبانيا

- ارمينيا

- المجر

- سكرتير عام الامم المتحدة

- امين عام جامعة الدول العربية

- رئيس المجلس الاوروبي

مستوى المشاركة يشمل ملوك ورؤساء ونائب رئيس ورؤساء وزراء ووزراء.

لقاء السيسي وترامب

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيعقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة شرم الشيخ للسلام.

وأضاف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن برنامج قمة شرم الشيخ للسلام سيشهد لقاء جماعيا يضم القادة والرؤساء المشاركين.

كما أضافت رئاسة الجمهورية في بيانها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي سيلقيان بيانين ضمن قمة شرم الشيخ.

برنامج قمة شرم الشيخ

يشمل لقاءا ثنائيا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الامريكي

- يعقد لقاء جماعيا يضم القادة والرؤساء المشاركين

- ستكون هناك صورة جماعية

- سيلقي الرئيس السيسي خطابا وكذلك الرئيس ترامب

- البرنامج به بنود جاري تأكيدها

- ستعقد مقابلات ثنائية بين القادة على هامش المؤتمر.