بشأن سد النهضة.. عمرو أديب يطالب بالضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم
الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
توك شو

لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا

الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمد شحتة

أعلنت ‏الرئاسة المصرية، عن أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ المقرر عقدها غدا الاثنين، لتوقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن اسماء الدول على النحو التالي:

- مصر
- الولايات المتحدة
- الأردن 
- تركيا
- اندونيسيا 
- الإمارات 
- باكستان 
- الهند
- البحرين
- الكويت
- سلطنة عمان
- قبرص
- اليونان 
- المانيا 
- فرنسا
- المملكة المتحدة 
- إيطاليا 
- اذربيجان 
- اسبانيا
- ارمينيا
- المجر
- سكرتير عام الامم المتحدة 
- امين عام جامعة الدول العربية 
- رئيس المجلس الاوروبي 
مستوى المشاركة يشمل ملوك ورؤساء ونائب رئيس ورؤساء وزراء ووزراء.

لقاء السيسي وترامب

وأوضحت رئاسة الجمهورية، أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيعقد لقاء مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة شرم الشيخ للسلام.

وأضاف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن برنامج قمة شرم الشيخ للسلام سيشهد لقاء جماعيا يضم القادة والرؤساء المشاركين.

كما أضافت رئاسة الجمهورية في بيانها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي سيلقيان بيانين ضمن قمة شرم الشيخ.

برنامج قمة شرم الشيخ

يشمل لقاءا ثنائيا بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الامريكي
- يعقد لقاء جماعيا يضم القادة والرؤساء المشاركين
- ستكون هناك صورة جماعية
- سيلقي الرئيس السيسي خطابا وكذلك الرئيس ترامب
- البرنامج به بنود جاري تأكيدها
- ستعقد مقابلات ثنائية بين القادة على هامش المؤتمر.

