قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس "المصريين الأحرار" يشكر الرئيس السيسي على ثقته بتعيينه بمجلس الشيوخ
يمامة وحازم عمر أبرزهم.. قرار جمهوري بتعيين عدد من رؤساء الأحزاب بمجلس الشيوخ
الرئيس السيسي يبحث مع مجموعة CNCEC الصينية تنفيذ مشروع «الصودا آش» في مصر
سيف زاهر وياسر جلال.. نجوم الفن والرياضة على رأس قائمة المعينين بمجلس الشيوخ 2025
تعليمات عاجلة بسرعة صرف المستحقات المالية للعاملين بالمدارس ومعلمي الحصة
مخدرات بـ 106ملايين جنيه.. مصرع 4 عناصر خطرة فى إطلاق النار مع الشرطة
جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
أوائل طلاب الكليات العسكرية لـ "صدى البلد": مستعدون للدفاع عن الوطن
ياسر جلال عضوا بمجلس الشيوخ ضمن القرار الجمهوري للرئيس السيسي
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر.. ونواب: الدولة تتوجه منذ فترة نحو الصناعات من أجل الإنتاج والتصدير
مسعفا الإسماعيلية يعيدان 33 ألف جنيه لمصاب فاقد الوعي
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالواسطى

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، بالانتقال الفوري إلى مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال بطريق الواسطى شمال المحافظة، والاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

 انتقل وكيل وزارة الصحة إلى المستشفى، حيث اطمأن على الحالات المصابة، ووجّه بتوفير جميع أوجه الرعاية والعلاج اللازم، مؤكدًا على جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

واستفسر الدكتور هاني جميعة من الدكتورة هبة حسن، مديرة المستشفى، عن الحالة الصحية لكل مصاب على حدة، واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من الأطباء حول طبيعة الإصابات التي تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مشيرًا إلى أن عددًا من المصابين غادروا المستشفى لتحسن حالتهم، بالإضافة إلى حجز حالة واحدة بقسم العظام لإجراء عملية جراحية.

وحرص وكيل وزارة الصحة على التحدث مع بعض المصابين للاطمئنان عليهم شخصيًا، مؤكدًا أن توجيهات  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بسرعة التعامل مع الحوادث وتقديم الخدمة الطبية الفورية.

وقدّم الدكتور هاني جميعة الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الواسطى المركزي والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض على سرعة الاستجابة وحسن التنظيم داخل المستشفى، مشيدًا بما أبدوه من تفانٍ في العمل وسرعة في الأداء، موجهًا بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة لجميع المصابين حتى تمام شفائهم.

بني سويف الواسطي ببا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تواصل تفعيل مجالسها في المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن الكريم

دار الإفتاء تواصل مجالس المحافظات لبيان أحكام حمل المصحف وتلاوة القرآن

الحامل

هل وفاة الجنين يشفع لوالديه؟ دار الإفتاء تجيب

دعاء النبي عند الخوف

دعاء النبي عند الخوف.. ردده يكفيك الله ويدفع عنك الأذى

بالصور

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

بحضور أمير كرارة.. الصور الكاملة للعرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار
العرض الخاص لفيلم أوسكار

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد