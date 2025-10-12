محافظ بني سويف يوجه بمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب سيارة عمال بالواسطى

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، بالانتقال الفوري إلى مستشفى الواسطى المركزي لمتابعة حالة المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال بطريق الواسطى شمال المحافظة، والاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

انتقل وكيل وزارة الصحة إلى المستشفى، حيث اطمأن على الحالات المصابة، ووجّه بتوفير جميع أوجه الرعاية والعلاج اللازم، مؤكدًا على جاهزية الأطقم الطبية للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.

واستفسر الدكتور هاني جميعة من الدكتورة هبة حسن، مديرة المستشفى، عن الحالة الصحية لكل مصاب على حدة، واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم، مستمعًا إلى شرح تفصيلي من الأطباء حول طبيعة الإصابات التي تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، مشيرًا إلى أن عددًا من المصابين غادروا المستشفى لتحسن حالتهم، بالإضافة إلى حجز حالة واحدة بقسم العظام لإجراء عملية جراحية.

وحرص وكيل وزارة الصحة على التحدث مع بعض المصابين للاطمئنان عليهم شخصيًا، مؤكدًا أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بسرعة التعامل مع الحوادث وتقديم الخدمة الطبية الفورية.

وقدّم الدكتور هاني جميعة الشكر والتقدير لإدارة مستشفى الواسطى المركزي والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض على سرعة الاستجابة وحسن التنظيم داخل المستشفى، مشيدًا بما أبدوه من تفانٍ في العمل وسرعة في الأداء، موجهًا بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة لجميع المصابين حتى تمام شفائهم.