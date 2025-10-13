وصول عشرات الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله بعد إفراج إسرائيل عنهم

وصل عشرات الأسرى، الذين أطلقت إسرائيل سراحهم ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس"، الإثنين، إلى رام الله.

وأوضحت وكالة "وفا" أن "الصليب الأحمر أبلغ وزارة الصحة أن عددا كبيرا من الأسرى المفرج عنهم من كبار السن ويعانون أوضاعا صحية صعبة، إضافة إلى إصابة عدد منهم بأمراض جلدية بفعل الإهمال الطبي المتعمد بحقهم".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن 96 أسيرا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية أفرجت عنهم إسرائيل من سجن "عوفر" وصلوا إلى رام الله، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، بأن حافلتين ومركبة إسعاف تابعة للصليب الأحمر الدولي، أقلت الأسرى من سجن عوفر إلى قصر رام الله الثقافي، حيث كان المئات من ذويهم في انتظارهم.



وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت صباح الإثنين، تسلمها الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة على دفعتين وعددهم 20، وسلّمتهم إلى السلطات الإسرائيلية.

وبحسب المرحلة الأولى من الخطة، سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، مقابل أن تفرج إسرائيل عن 250 معتقلا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات.



