نتنياهو : ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل



رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الكنيست قائلا : أهلا بك في القدس عاصمتنا الأبدية.

وقال نتنياهو لترامب في كلمته امام الكنيست : سيحفر اسمك سيدي الرئيس في تاريخ أمتنا وتاريخ البشرية. و هذه زيارتكم الأولى منذ أعلنتم القدس عاصمة إسرائيل، شكرا لكم على هذا القرار.

وأضاف نتنياهو لترامب: شكرا لاعترافكم بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان. وشكرا على مواجهتك الأكاذيب في الأمم المتحدة. وشكرا لاعترافك في 2020 بسيادتنا على يهودا والسامرة. و شكرا على انسحابك من الاتفاق النووي الإيراني الكارثي. و شكرا لدعمك لعملية "الأسد الصاعد"، شكرا لضربات الولايات المتحدة ضد إيران.

وتابع نتنياهو: دونالد ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض. و ما من رئيس أمريكي فعل أكثر من ترامب لإسرائيل.

كما وجه نتنياهو الشكر لترامب على المقترح الذي يعيد جميع رهائن الاحتلال إلى الديار وينهي الحرب من خلال تحقيق جميع الأهداف.

وختم نتنياهو قائلا : نتذكر آلاف الإرهابيين من "حماس" الذين اقتحموا بلداتنا وكيبودزاتنا. وفعلت إسرائيل ما عليها ردا على 7 أكتوبر دفاعا عن شعبنا وللتغلب على أعدائنا.