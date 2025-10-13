فيروس الفيفا يصطاد نجم إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إصابة فيران توريس مهاجم برشلونة، ومغادرته معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا، غدًا الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

(فيروس الفيفا) مصطلح يطلق على الإصابات التي تلحق باللاعبين خلال فترة التوقف الدولي للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “اُستبعد فيران توريس من قائمة إسبانيا لمواجهة بلغاريا في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال”.

وأضاف البيان: "اشتكى توريس بعد انتهاء المباراة ضد جورجيا في إلتشي، بأنه يعاني من انزعاج عضلي، وبعد خضوعه لفحوصات طبية، شُخصت حالته بإجهاد عضلي.

منتخب إسبانيا يرفض المخاطرة

وتابع البيان: “نظرًا للمباراة المقبلة ضد بلغاريا، وتماشيًا مع سياسة عدم المخاطرة وإعطاء الأولوية لصحته، تم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني، وقد أُبلغ الفريق الطبي لنادي برشلونة بجميع التفاصيل”.

وكات منتخب إسبانيا فاز على جورجيا، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت ثنائية إسبانيا عن طريق يريمي بينو وميكيل أوريازابال في الدقيقتين 24، 64.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب إسبانيا مجموعته برصيد 9 نقاط، فيما يأتي منتخب جورجيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.