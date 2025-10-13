قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انقلاب أتوبيس مصر للألومنيوم بنجع حمادي وإصابة 18 عاملا بالشركة
بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيروس الفيفا يصطاد نجم إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا

برشلونة
برشلونة

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إصابة فيران توريس مهاجم برشلونة، ومغادرته معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا، غدًا الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

(فيروس الفيفا) مصطلح يطلق على الإصابات التي تلحق باللاعبين خلال فترة التوقف الدولي للمشاركة مع منتخبات بلادهم في كأس العالم.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “اُستبعد فيران توريس من قائمة إسبانيا لمواجهة بلغاريا في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال”.

وأضاف البيان: "اشتكى توريس بعد انتهاء المباراة ضد جورجيا في إلتشي، بأنه يعاني من انزعاج عضلي، وبعد خضوعه لفحوصات طبية، شُخصت حالته بإجهاد عضلي.

منتخب إسبانيا يرفض المخاطرة

وتابع البيان: “نظرًا للمباراة المقبلة ضد بلغاريا، وتماشيًا مع سياسة عدم المخاطرة وإعطاء الأولوية لصحته، تم استبعاده من قائمة المنتخب الإسباني، وقد أُبلغ الفريق الطبي لنادي برشلونة بجميع التفاصيل”.

وكات منتخب إسبانيا  فاز على جورجيا، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت ثنائية إسبانيا عن طريق يريمي بينو وميكيل أوريازابال في الدقيقتين 24، 64.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب إسبانيا مجموعته برصيد 9 نقاط، فيما يأتي منتخب جورجيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

فيران توريس برشلونة فيروس فيفا الاتحاد الإسباني لكرة القدم كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

ترشيحاتنا

الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة

شيرين غالب تهنئ الفائزين بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القاهرة

جانب من اللقاء

بالولادة الطبيعية.. تعزيز الساعة الذهبية لدعم الرضاعة وصحة الأم والطفل

الدكتور سامي فوزي

خلال صلوات القداس.. رئيس الكنيسة الأسقفية: الإيمان الحقيقي يظهر في وسط الألم والاحتياج

بالصور

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز
المخرج محمد عبد العزيز

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد