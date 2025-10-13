مدرب السعودية: مواجهة العراق الأهم في مسيرتي

أكد هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، أن مواجهة العراق في تصفيات كأس العالم 2026، هي الأهم في مسيرته التدريبية.

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره العراقي، غداً الثلاثاء، على ملعب “الإنماء”، حيث سيتأهل الفائز إلى مونديال 2026.

وقال رينارد خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة الغد: "مباراة العراق هي الأهم الأهم في مسيرتي كمدرب، وسأوضح للاعبين أبعادها الكبيرة".



وأضاف: “عندما عدت إلى تدريب الأخضر، كان ذلك مدفوعا بثقتي الكاملة في اللاعبين وفي رئبي الاتحاد، أحب التحديات والصعوبات، ولدينا دافع قوي للتأهل إلى المونديال”.



وأشار: “أشعر أنني محظوظ جدًا بتدريب هذا المنتخب، والعمل ، لاعبين ذوي خبرة مثل صالح الشهري وسالم الدوسري وحسان تمبكتي، نحن نركز بهدوء على تحقيق هدف التأهل”.

منتخب السعوديية يتلقى خبرا سعيدا

في سياق متصل، تلقى منتخب السعودية خبرًا سعيدًا قبل مواجهة العراق باستعادة خدمات مهاجمه عبد الله الحمدان.

وأُقيم مران الأمس على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، حيث بدأت بتمارين الإحماء، تلتها تدريبات على الاستحواذ، ثم تمارين تكتيكية، قبل أن يُجري تقسيمة على نصف مساحة الملعب، واختُتمت الحصة بتمارين الإطالة.