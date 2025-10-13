تحديد مواجهات ومواعيد دور الـ 16 لدوري المرتبط للسيدات

أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وتخوض الفرق الـ 16 التي شاركت في مرحلة الدور التمهيدي منافسات دور الـ 16 الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات والمرتبط تحت 18 عامًا.

وتم تحديد مواجهات دور الـ 16 لبطولة دوري المرتبط للسيدات بناءً على ترتيب الفرق في مرحلة الدور التمهيدي. وجاءت المواجهات على النحو التالي:

الأهلي × مدينة نصر

الجزيرة × الزهور

نيو جيزة × البنك الأهلي

سبورتنج × الطيران

الصيد × وادي دجلة

هليوبوليس × الشمس

مصر للتأمين × الأولمبي

سموحة × جزيرة الورد

وحددت لجنة المسابقات مواعيد دور الـ 16، حيث تقام مباريات الذهاب يوم 18 أكتوبر الجاري، بينما تقام لقاءات الإياب يوم 21 من الشهر ذاته.

كما حددت المسابقات مواعيد الدور ربع النهائي للفرق المتأهلة، بحيث تقام مباريات الذهاب يوم 25 أكتوبر الجاري، فيما تقام منافسات الإياب يوم 28 من نفس الشهر.