بيموت الكلاب فى حدائق الأهرام..القبض على صاحب الفيديو المنتشر
لحظة استقبال الرئيس السيسي قادة العالم.. صور
ترامب: هذا فجر لشرق أوسط جديد.. ودول جديدة ستنضم للمعاهدات الإبراهيمية
ترامب: سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا
قبل ياسر جلال.. نجوم الفن تحت قبة البرلمان
ترامب: شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب
بعد ضياع نوبل| ترامب يحصد قلادة النيل من مصر.. والحمامة الذهبية من إسرائيل
ترامب في الكنيست: هذه ليست نهاية حرب.. بل فجر تاريخي للشرق الأوسط الجديد
ترامب يخترق البروتوكول الرئاسي في إسرائيل
ترامب: نعيش يومًا عظيمًا.. أوقفنا الحروب وأثبتنا أن السلام لا يتحقق إلا بالقوة
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات المتخذة لتوفير اللحوم الحمراء
قاطعا ترامب.. طرد عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كاسيف من قاعة الكنيست
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تحديد مواجهات ومواعيد دور الـ 16 لدوري المرتبط للسيدات

عبدالله هشام

أسدل الستار على منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

وتخوض الفرق الـ 16 التي شاركت في مرحلة الدور التمهيدي منافسات دور الـ 16 الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات والمرتبط تحت 18 عامًا.

وتم تحديد مواجهات دور الـ 16 لبطولة دوري المرتبط للسيدات بناءً على ترتيب الفرق في  مرحلة الدور التمهيدي. وجاءت المواجهات على النحو التالي:

الأهلي × مدينة نصر
الجزيرة × الزهور
نيو جيزة × البنك الأهلي
سبورتنج × الطيران
الصيد × وادي دجلة
هليوبوليس × الشمس
مصر للتأمين × الأولمبي
سموحة × جزيرة الورد

وحددت لجنة المسابقات مواعيد دور الـ 16، حيث تقام مباريات الذهاب يوم 18 أكتوبر الجاري، بينما تقام لقاءات الإياب يوم 21 من الشهر ذاته.

كما حددت المسابقات مواعيد الدور ربع النهائي للفرق المتأهلة، بحيث تقام مباريات الذهاب يوم 25 أكتوبر الجاري، فيما تقام منافسات الإياب يوم 28 من نفس الشهر. 

منتخب مصر كرة السلة دوري المرتبط لكرة السلة كرة السلة سيدات دوري السلة

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالًا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

الكبد

طبيب الجهاز الهضمي يكشف عن مشروب يومي يذيب دهون الكبد

حزب التجمع

4 مقاعد للتجمع في القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب

حزب المؤتمر

المؤتمر: قمة شرم الشيخ للسلام تعكس دور القاهرة المحوري في إنهاء حرب غزة

مجلس النواب

نواب البرلمان يؤكدون: مشروعات الطاقة المتجددة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية

قبل تكريمه بالقاهرة السينمائي.. محمد عبد العزيز: اتصال حسين فهمي تقدير لمشوارى.. بدايتى الفنية الأصعب فى تاريخي.. لم اعتزل ومستمر فى رسالتى عبر التدريس.. كريم فنان ذكي ولم اتدخل فى اختيارته.. حوار

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

