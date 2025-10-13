قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئاسة الجمهورية: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بسبب الأعياد الدينية
رئاسة الجمهورية تعلن: نتنياهو لن يشارك في قمة السلام بشرم الشيخ
إعلام عبري: رئيس إندونيسيا سيزور إسرائيل ويلتقي نتنياهو الأربعاء
2 مليار جنيه استثمارات في مدينة ناصر الجديدة بأسيوط.. تفاصيل
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء يعتذر عن حضور قمة شرم الشيخ للسلام
بعد إعلانه الحضور.. نتنياهو يعتذر عن المشاركة بقمة شرم الشيخ لهذا السبب
أحمد موسى: إيران اعتذرت عن حضور قمة شرم الشيخ
عتمان: المعينون في مجلس الشيوخ يتسلمون بطاقة العضوية الخميس المقبل
ترامب أمام الكنيست: إسرائيل حققت كل ما يمكن بالحرب.. وحان الوقت للسلام
ماكرون يثمن دور مصر في إرساء السلام والاستقرار بالمنطقة
الأولى من نوعها.. استثمارات تركية تتجه لمصر بعد زيارة ناجحة لوفد اقتصادية القناة.. ونواب: تساهم في توفير العملة الصعبة واستغلال العمالة
اقتصادي: قمة شرم الشيخ فتحت آفاقا جديدة للترويج السياحي وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خرجوا لتلقي العلم فسقطوا في الترعة.. مأساة 11 تلميذا غرق بهم تروسيكل بأسيوط |تفاصيل

أثناء عملية البحث عن الضحايا بترعة حواس
أثناء عملية البحث عن الضحايا بترعة حواس
إيهاب عمر

استيقظ أهالي قرية منقباد بمركز أسيوط، صباح اليوم الاثنين، على صرخات تتعالى من ترعة حواس وخرجوا مسرعين  ليجدوا أيادي تلاميذ تسحبها المياه أسفل الحشائش وسط الترعة ليصارعون الموت بعد أن سقط بهم تروسيكل كان يحملهم من منازلهم إلى مدارسهم، مشهد مهيب هز القلوب، لم ينتظر الأهالي وصول قوات الحماية المدنية والإنقاذ وسارعوا بخلع ملابسهم والقفز في الترعة لإنقاذ التلاميذ من الغرق ولحظات ووصلت قوات الإنقاذ ليشترك الأهالي مع الإنقاذ في ملحمة إنسانية لإنقاذ الصغار ونجحوا في إنقاذ 10 تلاميذ بينما لفظت تلميذة أنفاسها الأخيرة ليخرجوها جثة هامدة .

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بترعة حواس


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بترعة حواس بقرية منقباد .


انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة لإجراء الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

انتشال جثة و 10 مصابين 

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الأهالي من انتشال " سمر محمد عبد القادر" 5 أعوام، جثه    هامدة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى علوان.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال كلا من " سهيله أحمد على"4 أعوام، و " وعد معتز عبد القادر" 5 أعوام، و " نورهان مرسى على" 11 عامًا، و " جنا إبراهيم على" 8 أعوام، و " جنا محمود محمد" 6 أعوام، و “ بسمه أحمد على ” 9 أعوام، و" عدي محمود منصور" 5 أعوام، و " مليكه حسين محمد" 6  أعوام ، و " رقيه عبد الله منصور" 5 أعوام، و " عبد الله منصور " 7 أعوام، مصابين ما بين اختناق وغيبوبة وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام .

تواجد فرق الإغاثة

من جانبه تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين كما وجه بتواجد فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمكان الحادث والمستشفيات لتقديم كافة أوجه الدعم للمصابين ووجه أيضا فرق الإنقاذ النهري بالتواجد بالمصرف لحين التأكد من عدم وجود مفقودين، مع إحاطة غرفة العمليات بالمستجدات أولًا بأول.

مراجعة وسائل النقل والتأكد من سلامتها

وأصدر المحافظ توجيهاته بمراجعة وسائل النقل، والتأكد من سلامتها القانونية والفنية، حفاظًا على أرواح وسلامة أبنائنا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في مواجهة مثل هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن التحقيقات الأولية تشير إلى اختلال توازن التروسيكل أثناء السير وسقوطه في المصرف، وجاري استكمال الفحص من قبل الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ أسيوط أن الأولوية في الوقت الحالي هي إنقاذ الأطفال وتقديم الرعاية لهم، متوجهًا بالشكر إلى فرق الإنقاذ والإسعاف التي تعاملت بسرعة وكفاءة مع الحادث، داعيًا الله أن يحفظ أبناء المحافظة من كل سوء.

أسيوط ترعة حواس تلاميذ تروسيكل قوات الحماية المدنية والإنقاذ إنقاذ التلاميذ إنقاذ 10 تلاميذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

دونالد ترامب

أقصر زيارة لرئيس أمريكي لإسرائيل.. ترامب في تل أبيب 4 ساعات قبل قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

عمر جابر

الزمالك يعلن جاهزية عمر جابر لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

رجال يد الأهلي

«رجال يد الأهلي» يواجه شبيبة كينشاسا الكونغولي ببطولة إفريقيا

علي راشد

علي راشد مديرا للكرة بنادى أسوان

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا
هيونداي سوناتا

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد