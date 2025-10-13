خرجوا لتلقي العلم فسقطوا في الترعة.. مأساة 11 تلميذا غرق بهم تروسيكل بأسيوط |تفاصيل

استيقظ أهالي قرية منقباد بمركز أسيوط، صباح اليوم الاثنين، على صرخات تتعالى من ترعة حواس وخرجوا مسرعين ليجدوا أيادي تلاميذ تسحبها المياه أسفل الحشائش وسط الترعة ليصارعون الموت بعد أن سقط بهم تروسيكل كان يحملهم من منازلهم إلى مدارسهم، مشهد مهيب هز القلوب، لم ينتظر الأهالي وصول قوات الحماية المدنية والإنقاذ وسارعوا بخلع ملابسهم والقفز في الترعة لإنقاذ التلاميذ من الغرق ولحظات ووصلت قوات الإنقاذ ليشترك الأهالي مع الإنقاذ في ملحمة إنسانية لإنقاذ الصغار ونجحوا في إنقاذ 10 تلاميذ بينما لفظت تلميذة أنفاسها الأخيرة ليخرجوها جثة هامدة .

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بترعة حواس



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بسقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بترعة حواس بقرية منقباد .



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بعدد من سيارات الإسعاف المجهزة لإجراء الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

انتشال جثة و 10 مصابين

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالاشتراك مع الأهالي من انتشال " سمر محمد عبد القادر" 5 أعوام، جثه هامدة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى علوان.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال كلا من " سهيله أحمد على"4 أعوام، و " وعد معتز عبد القادر" 5 أعوام، و " نورهان مرسى على" 11 عامًا، و " جنا إبراهيم على" 8 أعوام، و " جنا محمود محمد" 6 أعوام، و “ بسمه أحمد على ” 9 أعوام، و" عدي محمود منصور" 5 أعوام، و " مليكه حسين محمد" 6 أعوام ، و " رقيه عبد الله منصور" 5 أعوام، و " عبد الله منصور " 7 أعوام، مصابين ما بين اختناق وغيبوبة وجرى نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأسيوط العام .

تواجد فرق الإغاثة

من جانبه تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط الموقف لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين كما وجه بتواجد فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمكان الحادث والمستشفيات لتقديم كافة أوجه الدعم للمصابين ووجه أيضا فرق الإنقاذ النهري بالتواجد بالمصرف لحين التأكد من عدم وجود مفقودين، مع إحاطة غرفة العمليات بالمستجدات أولًا بأول.

مراجعة وسائل النقل والتأكد من سلامتها

وأصدر المحافظ توجيهاته بمراجعة وسائل النقل، والتأكد من سلامتها القانونية والفنية، حفاظًا على أرواح وسلامة أبنائنا، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في مواجهة مثل هذه الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن التحقيقات الأولية تشير إلى اختلال توازن التروسيكل أثناء السير وسقوطه في المصرف، وجاري استكمال الفحص من قبل الجهات الأمنية لمعرفة ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد محافظ أسيوط أن الأولوية في الوقت الحالي هي إنقاذ الأطفال وتقديم الرعاية لهم، متوجهًا بالشكر إلى فرق الإنقاذ والإسعاف التي تعاملت بسرعة وكفاءة مع الحادث، داعيًا الله أن يحفظ أبناء المحافظة من كل سوء.